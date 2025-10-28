28/10/2025
Família procura por gatinho desaparecido em Rio Branco e oferece recompensa

Informações sobre o felino podem ser repassadas pelo telefone (68) 99960-6176

OA família de um gatinho chamado Oliver busca ajuda para encontrá-lo após o animal desaparecer na tarde do dia 15, por volta das 18h, na Rua José Mendez, bairro Nova Esperança, em Rio Branco.

O gatinho está desaparecido a quase duas semanas/Foto: Cedida

Segundo os tutores, câmeras de segurança da região registraram o felino pela última vez por volta das 4h da manhã do dia 16. Oliver é descrito como um gato manso, acostumado ao ambiente doméstico, e pode estar assustado, escondido em quintais ou garagens da vizinhança.

O animal tem pelagem laranja com padrão tigrado, olhos verdes claros, porte pequeno e patas dianteiras com detalhes brancos, além de uma cauda longa.

Os tutores pedem que moradores do bairro verifiquem seus terrenos e locais de difícil acesso. Uma recompensa será oferecida a quem encontrar o gato.

Informações podem ser repassadas pelo telefone (68) 99960-6176.

