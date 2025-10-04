04/10/2025
Família procura por jovem que desapareceu em Rio Branco após sair de casa de madrugada

Familiares e amigos estão mobilizados em busca de Adson da Silva Correia, desaparecido desde a madrugada desta sexta-feira (4), em Rio Branco. O jovem foi visto pela última vez por volta das 3h, na Rua Edmundo Roseno Pinto, no bairro Village Tiradentes, região próxima ao Calafate.

Caso mobiliza familiares e amigos que divulgaram cartaz de desaparecimento nas redes sociais

Segundo informações compartilhadas em cartazes que circulam nas redes sociais, Adson usava uma camiseta azul escura no momento em que desapareceu. A divulgação da imagem tem como objetivo ampliar o alcance da busca e contar com a colaboração da comunidade.

A família pede que qualquer pessoa que tenha visto o jovem ou possua alguma informação sobre seu paradeiro entre em contato. Eles ressaltam que até mesmo detalhes pequenos podem ser cruciais para ajudar a localizá-lo.

Quem puder contribuir com informações deve ligar para o número (68) 99202-2357. A colaboração de todos é considerada essencial neste momento de aflição para os parentes.

 

