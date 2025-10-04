Família procura por jovem que desapareceu em Rio Branco após sair de casa de madrugada

Familiares e amigos estão mobilizados em busca de Adson da Silva Correia, desaparecido desde a madrugada desta sexta-feira (4), em Rio Branco. O jovem foi visto pela última vez por volta das 3h, na Rua Edmundo Roseno Pinto, no bairro Village Tiradentes, região próxima ao Calafate.

Segundo informações compartilhadas em cartazes que circulam nas redes sociais, Adson usava uma camiseta azul escura no momento em que desapareceu. A divulgação da imagem tem como objetivo ampliar o alcance da busca e contar com a colaboração da comunidade.

A família pede que qualquer pessoa que tenha visto o jovem ou possua alguma informação sobre seu paradeiro entre em contato. Eles ressaltam que até mesmo detalhes pequenos podem ser cruciais para ajudar a localizá-lo.

Quem puder contribuir com informações deve ligar para o número (68) 99202-2357. A colaboração de todos é considerada essencial neste momento de aflição para os parentes.