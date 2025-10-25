25/10/2025
Família realiza missa em memória do adolescente morto em acidente no aniversário de Sena

Às 19h será realizada a uma missa em homenagem ao garoto

Um mês após a morte de Marcinho, de 15 anos, familiares e amigos se preparam para prestar homenagem ao adolescente em uma missa marcada para a igreja matriz Nossa Senhora da Conceição, às 19h desta quinta-feira (25). O pai de Marcinho, o radialista Márcio Farias, publicou uma mensagem emocionada nas redes sociais: “Hoje completa um mês sem você Marcinho, sem palavras. A noite será realizada uma missa na igreja matriz Nossa Senhora da Conceição às 19:00h.”

O pai do adolescente publicou a homenagem nas suas redes sociais/Foto: Reprodução

Marcinho morreu na madrugada de 25 de setembro, data em que Sena Madureira completava 121 anos de fundação, em um acidente de trânsito ocorrido na rua Cunha Vasconcelos. O veículo em que ele estava colidiu com uma caminhonete estacionada. No impacto, Marcinho e outro adolescente, Maicon, de 18 anos, neto e filho de criação do ex-vereador Canário, não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Outro jovem que estava no carro sofreu fraturas nas pernas e foi transferido para Rio Branco para receber atendimento especializado. O motorista do veículo, apontado como menor de idade, sobreviveu, mas também ficou ferido.

O acidente chocou a população local, que vê a tragédia se somar à memória do aniversário da cidade. A perda de Marcinho, filho do radialista Márcio Farias, e de Maicon, neto do ex-vereador Canário, mobilizou familiares, amigos e a comunidade escolar, que se unem em luto e homenagens.

A missa desta quinta-feira será uma oportunidade para amigos e familiares lembrarem a trajetória do adolescente, prestar solidariedade à família e marcar a memória dos jovens que perderam a vida de forma trágica.

