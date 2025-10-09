Família vive angústia com desaparecimento de jovem mãe em Mâncio Lima

A família de Thaline Nuniz, de 22 anos, vive momentos de angústia e incerteza desde o desaparecimento da jovem, ocorrido há cinco meses. Natural de Cruzeiro do Sul, Thaline é mãe de um menino de 5 anos e, segundo relatos de parentes, teria se mudado para o município de Mâncio Lima com o filho, após iniciar um relacionamento com um suposto namorado.

Desde então, nenhum contato foi feito com os familiares. A irmã de Thaline relatou que a jovem não atende ligações, não responde mensagens e não deu mais sinais de onde estaria. A situação tem preocupado especialmente a mãe da jovem, que, sem saber como agir, pede ajuda para encontrar a filha.

“Estamos desesperados. Já se passaram cinco meses sem notícias. Só queremos saber se ela está bem”, declarou a irmã, que preferiu não se identificar.

A família faz um apelo à população por qualquer informação que possa ajudar a localizar Thaline. Quem souber de algo pode entrar em contato diretamente com os familiares pelo número: (68) 99232‑9519.

O caso ainda não foi confirmado como desaparecimento oficial pelas autoridades, mas a família segue em busca de apoio para trazer respostas e garantir a segurança da jovem e de seu filho.