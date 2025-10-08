08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Família vive drama para repatriar corpo de brasileiro morto no Camboja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
familia-vive-drama-para-repatriar-corpo-de-brasileiro-morto-no-camboja

Uma família de Igarapé, município localizado em Minas Gerais, vive um drama desde julho, na tentativa de repatriar o corpo de Gabriel Oliveira, brasileiro que morreu no Camboja em circunstâncias ainda não tão claras.

Em abril deste ano, o jovem de 24 anos recebeu uma oferta de emprego no Camboja, na área de tecnologia da informação, com um contrato de 1 ano e 6 meses, e decidiu buscar melhorias de vida no país localizado a mais de 17 mil km do Brasil.

De acordo com familiares de Gabriel, ouvidos pelo Metrópoles, o jovem deixou o país no início daquele mês, com todos os custos da viagem pagos pela empresa que o contrato. Antes de chegar ao Camboja, o morador de Igarapé desembarcou na Tailândia, por onde cruzou a fronteira para o país vizinho em uma van.

Mesmo com o fuso horário e a distância entre os dois países, o jovem costumava manter contato com a família nos primeiros meses no Camboja, através de ligações telefônicas e chamadas de vídeo.

“Nós conversávamos sempre”, diz o pai de Gabriel, Daniel Araújo, à reportagem. “Ele nos mostrava a casa onde estava morando, enviava vídeos na academia, mas não falava muito sobre o trabalho. O que ele falava era que trabalhava fazendo manutenção na rede de computadores da empresa, e que a cargo de trabalho era muito grande”.

Leia também

Último contato

Dez dias se passaram desde o último contato de Gabriel com familiares, em 5 de julho, até a confirmação de sua morte pela diplomacia brasileira.

Era 15 de julho quando a família do jovem recebeu um telefonema da embaixada brasileira em Bangkok, Tailândia — que cuida de assuntos consulares relacionados a brasileiros no Camboja, já que o Brasil não possui uma representação diplomática no país —, informando que Gabriel havia morrido.

Segundo a chancelaria brasileira, o mineiro de 24 anos morreu durante um incêndio acidental. As circunstâncias do caso, porém, não foram esclarecidas.

Dois dias depois do comunicado, o pai do mineiro viajou de Igarapé a Brasília, para realizar uma espécie de reconhecimento do jovem. No Ministério das Relações Exteriores, Daniel Araújo foi exposto a duas fotos do cidadão brasileiro envolvido no incidente no Camboja, e declarou ter “90% de certeza” de que o homem nas imagens era Gabriel.

Repatriação

Com a confirmação da morte, a família do brasileiro buscou o governo federal para auxiliar na repatriação do corpo do jovem brasileiro, conforme prevê a legislação do país.

O pedido, no entanto, foi negado pelo Ministério das Relações Exteriores. Segundo o pai de Gabriel, a diplomacia brasileira informou que o caso do jovem não se enquadra nos critérios utilizados pelo governo brasileiro sobre o translado de corpos de brasileiros que morreram no exterior.

Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou um decreto que mudou as regras para translado de corpos de brasileiros mortos no exterior — decisão tomada após a morte de Juliana Marins, na Indonésia.

Com a decisão, ficou estabelecido que o governo brasileiro deve custear o transporte em quatro casos: quando a família não possui recursos financeiros para pagar o translado; em ocasiões em que o deslocamento não é coberto por seguros de vida; em casos de mortes que provoquem comoção nacional; e caso a máquina pública possua disponibilidade orçamentária. 

“Nós recorremos a negativa do Itamaraty junto Advocacia-Geral da União, mas o pedido também foi negado”, explica Daniel. “Enquanto isso, a situação aqui segue difícil. Imagina um pai, longe do filho, sem poder resgatá-lo, com uma filha e uma esposa chorando ao lado sem saber se vão conseguir se despedir do irmão e filho?”.

Com a falta de resposta por parte do governo federal, a família do brasileiro criou uma página no Instagram, nomeada “Repatriação do Gabriel”, na tentativa de chamar a atenção para o caso e pressionar autoridades.

Procurado pelo Metrópoles, o Ministério das Relações Exteriores não retornou os questionamentos sobre o caso até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost