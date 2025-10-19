fantasiada,-sabrina-sato-manda-recado-para-nicolas:-“vai-ter-uma-nova-mulher”

Sabrina Sato se vestiu de “Madame dos Exageros” para uma festa de Halloween no último sábado (18/10) e contou à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, que a ideia era brincar com a vaidade e mostrar que a beleza natural é a melhor escolha. Bem-humorada, a apresentadora disse estar animada para encontrar o marido, Nicolas Prattes, e tentar “namorar” com a fantasia: “Ele vai ter uma nova mulher hoje”.
A apresentadora contou que a fantasia exigiu longa preparação para representar uma mistura do século XVIII com o século XXI. Apesar do visual histórico, rosto, peito e bumbum evidenciam traços bastante atuais, geralmente alcançados com preenchimentos e silicone, com muita definição e volume. Sabrina explicou que a fantasia também reflete uma crítica à vaidade.
Veja as fotos
Sato contou que muitas vezes as pessoas exageram ao se olhar no espelho, mas que nada supera a beleza natural e a essência verdadeira. Apesar disso, a apresentadora admitiu que é bastante “exagerada”, mas prefere concentrar as suas extravagâncias em coisas boas, como o tempo que passa com a filha, o marido, a família, e, claro, poder pesar um pouco a mão na hora de se produzir.
Sabrina revelou que usar a fantasia também foi um perrengue, já que mal conseguia sorrir ou dar gargalhadas, além do peso de usar próteses na boca, nariz e bochechas, tudo “falsificado”: “É mais fácil perguntar o que que não é o perrengue aqui”. Bem-humorada, ela comentou que estava ansiosa para tentar “namorar” com o marido e até mandou um recado para ele: “Vai ter uma nova mulher hoje”.
Atualmente no ar com o programa “Sua Maravilhosa”, no GNT, Sato também se despe da vaidade, surgindo com caracterizações que a tornam irreconhecível. Ela explicou que considera importante desapegar, pois isso ajuda a se gostar e se amar mais. “A gente se despeja, mas ganha poder”, afirmou, finalizando a reflexão com sua versão “harmonizada”, que durou apenas uma noite.