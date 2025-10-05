Fãs veem indireta em recado de Fernanda Souza para Taís Araújo

Taís Araújo encerrou, neste sábado (4/10), as gravações do remake de Vale Tudo. Em seu perfil no Instagram, a atriz, que interpretou a protagonista Raquel, compartilhou um álbum de fotos ao lado dos colegas de elenco e publicou uma mensagem de agradecimento.

“Tá acabando… Encerramos por aqui as gravações de Vale Tudo. E eu só consigo pensar na sorte que tive de viver a Raquel cercada de tanta gente talentosa”, escreveu na legenda da publicação.

O comentário de Fernanda Souza

Nos comentários, diversos famosos fizeram questão de parabenizar Taís pelo trabalho. Um comentário, no entanto, acabou chamando atenção: Fernanda Souza aproveitou o espaço para demonstrar sua admiração pela atriz e reforçar que “ninguém iria apagar o seu brilho”.

“Da sua parte tivemos a melhor Raquel que poderíamos! Seu carisma, talento e dedicação fizeram a gente amar sua Raquel. Você deu um show de dignidade! Nada apaga seu brilho, Tá! Nem ninguém! Te amamos!”, declarou Fernanda.

Fernanda Souza exaltou Taís Araújo publicamente.

Ex de Thiaguinho, Fernanda Souza celebra gravidez de Carol Peixinho

"Saudade da minha mulher", relata Fernanda Souza em reality

A atriz Taís Araújo

Taís Araújo

A atriz Taís Araújo

Comentário deu o que falar

Nas redes sociais, internautas interpretaram o comentário como uma defesa pública de Taís, que vem sendo alvo de especulações por aparecer menos na reta final da novela.

A protagonista, antes presente em grande parte das cenas, passou a surgir apenas em inserções de merchandising e participações secundárias nos últimos capítulos.

A mudança levantou rumores de que o “sumiço” da personagem poderia ter sido uma suposta represália da autora da trama, Manuela Dias, após críticas de Taís ao rumo de sua personagem.

“Foi muita covardia o que a Manuela Dias fez com ela”, escreveu um fã na interação entre Fernanda Souza e Taís Araújo. “Habla mesmo, querida, obrigada”, comentou outra internauta.