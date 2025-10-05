Fãs veem indireta em recado de Fernanda Souza para Taís Araújo

Taís Araújo encerrou, neste sábado (4/10), as gravações do remake de Vale Tudo. Em seu perfil no Instagram, a atriz, que interpretou a protagonista Raquel, compartilhou um álbum de fotos ao lado dos colegas de elenco e publicou uma mensagem de agradecimento.
“Tá acabando… Encerramos por aqui as gravações de Vale Tudo. E eu só consigo pensar na sorte que tive de viver a Raquel cercada de tanta gente talentosa”, escreveu na legenda da publicação.
O comentário de Fernanda Souza
Nos comentários, diversos famosos fizeram questão de parabenizar Taís pelo trabalho. Um comentário, no entanto, acabou chamando atenção: Fernanda Souza aproveitou o espaço para demonstrar sua admiração pela atriz e reforçar que “ninguém iria apagar o seu brilho”.
“Da sua parte tivemos a melhor Raquel que poderíamos! Seu carisma, talento e dedicação fizeram a gente amar sua Raquel. Você deu um show de dignidade! Nada apaga seu brilho, Tá! Nem ninguém! Te amamos!”, declarou Fernanda.
Comentário deu o que falar
Nas redes sociais, internautas interpretaram o comentário como uma defesa pública de Taís, que vem sendo alvo de especulações por aparecer menos na reta final da novela.
A protagonista, antes presente em grande parte das cenas, passou a surgir apenas em inserções de merchandising e participações secundárias nos últimos capítulos.
A mudança levantou rumores de que o “sumiço” da personagem poderia ter sido uma suposta represália da autora da trama, Manuela Dias, após críticas de Taís ao rumo de sua personagem.
“Foi muita covardia o que a Manuela Dias fez com ela”, escreveu um fã na interação entre Fernanda Souza e Taís Araújo. “Habla mesmo, querida, obrigada”, comentou outra internauta.