Favorito? Não aqui! Participante amarga rejeição e pode sair cancelado de “A Fazenda”

Com 49,5% da média geral entre as enquetes realizadas no Instagram e no X do portal LeoDias, Guilherme Boury lidera a preferência do público para deixar a terceira Roça de “A Fazenda 17”. Enquanto no Instagram a disputa se mostrou mais acirrada, o resultado no X (antigo Twitter) foi decisivo e ampliou a rejeição ao ator, que aparece como o mais cotado para ser eliminado. Quer entender o motivo? Confira a matéria na íntegra!

Sobrinho de Fábio Jr. e primo de Fiuk, Gui construiu carreira como ator em novelas da Globo e do SBT, mas teve sua imagem abalada após acusar a participante Carol Lekker de fazer “job”, termo usado para insinuar envolvimento com prostituição. A fala gerou forte repercussão negativa nas redes sociais e, desde então, o peão vem acumulando críticas do público.

A Miss Bumbum 2022, Carol Lekker, que protagonizou intensas tretas nas últimas semanas, foi a mais votada na enquete do Instagram, publicada há 19 horas. Os resultados foram: Carol com 40% dos votos; Gui com 35% e Yoná com 25%. Já no X, Gui lidera com 64% dos votos; Yoná aparece em segundo lugar, com 19%, e Carol com apenas 17%.

Na média geral das enquetes, o resultado final é: Gui Boury com 49,5% dos votos; Carol com 28,5% e Yoná com 22%.

Guilherme Boury entrou como o ator com currículo em novelas e, em poucas semanas, virou um dos nomes mais comentados do ciclo. A fala para Lekker pegou mal com o público, aumentou sua rejeição nas redes e, após ser vetado da “Prova do Fazendeiro”, ele caiu na terceira Roça como um dos favoritos à eliminação.

Já Carol viveu uma “montanha-russa” na terceira semana. Depois de ser chamada de “do job”, ela partiu para o confronto, chorou, cobrou explicações ao vivo e não aceitou as desculpas de Gui, o que manteve a treta em alta e mobilizou torcidas nas redes. A Fazendeira Rayane indicou Carol diretamente para a Roça, e a modelo seguiu na disputa com discurso de honra ferida, jogando luz sobre debates como machismo e respeito no confinamento.

Yoná Sousa, apresentada no elenco como advogada e ex-integrante do “Ilhados com a Sogra”, assumiu um papel de agitadora. Entre os momentos que renderam assunto: combinar funções com Dudu Camargo no manejo dos animais, esconder balanças e controlar comidas da cozinha.

No balanço da semana, os três chegaram juntos: Carol indicada pela líder, Gui puxado e Yoná pela enxurrada de votos da casa.