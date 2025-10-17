17/10/2025
Favorito para STF, Messias faz post enigmático: “Blowin’ in the Wind”

Favorito para assumir a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, fez post enigmático em suas redes sociais, nesta sexta-feira (17/10).

Com fotos da atuação na AGU, Messias citou o cantor e compositor Bob Dylan ao postar trechos da música Blowin’ in the Wind. O refrão diz: “A resposta, meu amigo, está soprando no vento. A resposta está soprando no vento”.

Messias ainda completa: “A metáfora de Blowin’ in the Wind encoraja o espírito humano a atitudes transformadoras”.

A letra da música ainda faz uma reflexão sobre o caminho percorrido para chegar a um objetivo almejado. “Quantas estradas um homem deve percorrer antes de chamá-lo de homem?”.

Há ainda a mensagem na música de que as respostas para grandes questões de justiça, paz e liberdade estão ao nosso redor, mas são muitas vezes ignoradas ou intangíveis como o vento. A frase é ambígua que e significa que as soluções são óbvias e estão diante de nós. Messias é aliado antigo de Lula e seu AGU.

Veja o post:

🎶 Blowin’ in the Wind 🎶

Os desafios de paz e fraternidade estão por ai, soprados pelo vento, perceptíveis àqueles que têm fé e escutam o coração.

🎤A metáfora de Blowin’ in the Wind encoraja o espírito humano a atitudes transformadoras.

📸: Renato Menezes/Ascom AGU pic.twitter.com/AKHyXXzxpe

— Jorge Messias (@jorgemessiasagu) October 17, 2025

Se Lula escolher, de fato, Messias para o STF, ele entrará, após sabatina no Senado, se for aprovado, na vaga do ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente da Corte, aos 67 anos — o magistrado poderia ter continuado no STF até os 75 anos.

A expectativa é de que Lula anuncie oficialmente a indicação de Messias nos próximos dias.

Currículo

Procurador da Fazenda Nacional concursado desde 2007, Messias tem 45 anos. Com isso, pelas regras atuais, ele poderá ficar como ministro do Supremo pelos próximos 30 anos.

Messias atua como ministro da AGU desde janeiro de 2023, quando teve início o terceiro governo Lula. Antes disso, ele foi subchefe para Assuntos Jurídicos (SAJ) da Presidência durante o governo Dilma.

