Fazer aeróbico em jejum emagrece mais? Personal responde

Para uma boa saúde física e mental, é preciso apostar em uma boa alimentação e na prática de exercícios físicos. Afinal, viver de forma sedentária não só pode trazer questões como a obesidade como é prejudicial para o bem-estar e a autoestima. E para quem quer começar essa prática, os exercícios aeróbicos são uma ótima opção!
Assim como outras atividades boas para quem está começando, como as caminhadas, danças ou andar de bicicleta, eles são um tipo de exercício mais leve ou moderado. Além disso, os aeróbicos são indicados para quem quer perder peso, já que podem queimar até 1.000 calorias por sessão.
Porém, existem muitas informações equivocadas sobre os exercícios aeróbicos e que podem te fazer cometer erros. A seguir, o educador físico Ronaldo Godoi esclarece mitos ou verdades.
Precisa malhar todos os dias para ter resultados
Mito. A constância dos exercícios aeróbicos é, de fato, importante. Mas isso não quer dizer que eles devam ser feitos todos os dias, pois o descanso também é essencial.
“É durante o descanso que o nosso corpo se recupera, desenvolve força, massa magra e condicionamento físico”, explica o CEO da Red Fitness.
