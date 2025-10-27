Fazer aeróbico em jejum emagrece mais? Personal responde

Para uma boa saúde física e mental, é preciso apostar em uma boa alimentação e na prática de exercícios físicos. Afinal, viver de forma sedentária não só pode trazer questões como a obesidade como é prejudicial para o bem-estar e a autoestima. E para quem quer começar essa prática, os exercícios aeróbicos são uma ótima opção!

Leia também

Assim como outras atividades boas para quem está começando, como as caminhadas, danças ou andar de bicicleta, eles são um tipo de exercício mais leve ou moderado. Além disso, os aeróbicos são indicados para quem quer perder peso, já que podem queimar até 1.000 calorias por sessão.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória

Getty Images 2 de 8

Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais

Getty Images 3 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável

Getty Images 4 de 8

Praticar atividade física é essencial

Getty Images 5 de 8

Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz

Getty Images 6 de 8

O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono

Getty Images 7 de 8

Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias

Getty Images 8 de 8

Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado

Getty Images

Porém, existem muitas informações equivocadas sobre os exercícios aeróbicos e que podem te fazer cometer erros. A seguir, o educador físico Ronaldo Godoi esclarece mitos ou verdades.

Precisa malhar todos os dias para ter resultados

Mito. A constância dos exercícios aeróbicos é, de fato, importante. Mas isso não quer dizer que eles devam ser feitos todos os dias, pois o descanso também é essencial.

Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp

“É durante o descanso que o nosso corpo se recupera, desenvolve força, massa magra e condicionamento físico”, explica o CEO da Red Fitness.

Continue a leitura no site Alto Astral, parceiro do Metrópoles.