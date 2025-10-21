“Fé e gratidão”, afirma Schynaider Moura após 1 mês da morte da filha

Um mês após a morte da filha, Anne Marie, que tinha 16 anos, Schynaider Moura reuniu amigos e familiares, nesta terça-feira (21/10), para celebrar a vida da jovem. A modelo usou as redes sociais, na segunda-feira (20/10), para dar detalhes da missa, que aconteceu na Paróquia São José, no Jardim Europa, em São Paulo.

“Vamos celebrar a vida da nossa querida Anne, nos seus 30 dias de passagem. As últimas semanas foram de profundos aprendizados e infinitas bênçãos divinas”, escreveu ela, antes de completar:

“Agradeço de coração por todas as palavras de amor e conforto, elas nos fortaleceram. Estamos bem, com fé e gratidão. Conto com a presença de vocês nessa homenagem cheia de luz e amor”, encerrou ela.

Modelo fala em “altos e baixos”

Schynaider Moura voltou as redes sociais, no início deste mês, para falar sobre o luto e agradecer o apoio que vem recebendo desde então.

“Tenho pensado entre fazer um post, ficar em silêncio ou simplesmente deixar o tempo falar… Muitas coisas atravessam meus pensamentos, atravessam o meu corpo… é uma experiência visceral”, começou.

Em seguida, a modelo falou sobre o luto: “Não sou a única. Tantas pessoas passaram, ou estão passando, por um luto de alguém especial. Sinto que muitas estão sofrendo junto comigo, porque, de alguma forma, a Anne tocou profundamente muitos corações”, afirmou.

O apoio

Ainda na postagem, Schynaider Moura falou sobre o apoio que vem recebendo: “Continuo recebendo mensagens lindas de amigas, de mães, de pessoas que nem conheço, com palavras de conforto, corações, textos e orações… e tudo isso é maravilhoso! Quero dizer que sinto essa energia que vocês estão emanando. ”, escreveu, antes de completar:

“É impressionante como, quando as pessoas se unem, cria-se uma força tão intensa que se torna transformadora para todos. Sinto uma presença de Deus tão forte de um modo que não consigo explicar. É como se eu estivesse sendo sustentada por anjos (Anne). Estou vivendo uma evolução espiritual intensa, com altos e baixos, mas essa presença… essa força… ainda estou aprendendo a compreender”, declarou.

Agradecimento à filha

Em seguida, ela agradeceu: “Quero agradecer, de todo o coração, por todas as mensagens, por toda a força e amor. Às minhas amigas, familiares, mães da escola, afinal tudo e todos que estão me abraçando e as minhas pequenas com tanto carinho: obrigada. Nós estamos bem. E vamos ficar ainda melhor!”, garantiu.

No fim, ela falou sobre a filha: “A Anne veio para transformar nossas vidas, e continua transformando. Mesmo após a sua partida, ela segue brilhando como uma força serena e calma. Tenho uma imensa gratidão no meu coração. Obrigada, de verdade. ”, encerrou.