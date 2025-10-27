27/10/2025
Federação Turca investiga esquema de apostas envolvendo árbitros

O presidente da Federação de Futebol da Turquia, Hacıosmanoğlu, participou de uma coletiva de imprensa e deu detalhes de um suposto esquema de apostas envolvendo árbitros turcos nesta segunda-feira (27/10). A entidade apurou que 371 dos 571 árbitros possuem contas em sites de apostas.

“Sabemos que o futebol turco precisa de mudanças. Fornecerei alguns dados para restaurar a ordem. Começamos com a comunidade de árbitros. Como resultado dos dados que recebemos, foi determinado que 371 dos 571 árbitros ativos que trabalham nas ligas profissionais têm contas em uma ou mais das seis empresas de apostas”, disse Hacıosmanoğlu.

Segundo o levantamento feito pela federação, destes 371 árbitros, 152 fizeram apostas em partidas de futebol.

Confira o detalhamento de apostas feitos pelos árbitros

  • Um total de 10 árbitros apostaram em mais de 10.000 partidas;
  • Um único árbitro fez apostas em um total de 18.227 partidas;
  • 42 árbitros fizeram apostas individualmente em mais de 1.000 partidas;
  • Alguns árbitros fizeram apostas em uma única partida, uma única vez;
  • A maioria das partidas apostadas foram para ligas estrangeiras.

Em comunicado durante a entrevista coletiva, o presidente da federação turca disse que a investigação poderá ser compartilhada com a Fifa e Uefa. Hacıosmanoğlu lamentou que os árbitros estejam envolvidos no esquema.

“Compartilhei este trabalho com a Fifa e a Uefa. Elas também têm instruções claras. Há um problema que lamentamos. Apesar das instruções claras, lamentamos o fato de os árbitros estarem abrindo contas e fazendo apostas em seus próprios nomes”, comentou o mandatário do futebol turco.

