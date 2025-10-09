feijoada:-antes-de-matar-homem,-mulher-testou-veneno-em-10-cachorros

Uma das mulheres presas sob suspeita de matar Neil Corrêa da Silva, de 65 anos, confessou aos investigadores que testou o efeito da substância tóxica em 10 cachorros antes de ceifar a vida do homem.

Segundo o delegado Halisson Ideiao, à frente do caso, os animais teriam sido mortos com chumbinho. O objetivo da mulher, identificada como Ana Paula Veloso, era testar o efeito do veneno. Na residência dela, os investigadores encontraram terbufós — agrotóxico altamente tóxico conhecido por compor o chumbinho.

O delegado detalhou que a mulher confessou ter cometido o crime contra os animais para testar o método e o tempo de ação do veneno. Ele ainda definiu a suspeita como uma “psicopata”.

Ana Paula Veloso, de Guarulhos

Michele Paiva da Silva de 42 anos

Neil Corrêa da Silva, de 65 anos

O assassinato

Neil Corrêa foi morto em abril deste ano. No entanto, a polícia decidiu exumá-lo após as investigações detectarem uma ligação entre o homicídio ocorrido na Baixada Fluminense e outras três mortes por envenenamento registradas em Guarulhos (SP).

A principal linha de investigação é de que ele tenha sido assassinado pela própria filha, Michele Paiva da Silva, com a ajuda de Ana Paula, que teria atuado como sua comparsa.

Michele foi presa na última terça-feira (7/10). A ligação entre as duas foi descoberta após Ana Paula ter sido presa em São Paulo.