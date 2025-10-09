09/10/2025
Universo POP
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”

Feijoada: antes de matar homem, mulher testou veneno em 10 cachorros

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
feijoada:-antes-de-matar-homem,-mulher-testou-veneno-em-10-cachorros

Uma das mulheres presas sob suspeita de matar Neil Corrêa da Silva, de 65 anos, confessou aos investigadores que testou o efeito da substância tóxica em 10 cachorros antes de ceifar a vida do homem.

Segundo o delegado Halisson Ideiao, à frente do caso, os animais teriam sido mortos com chumbinho. O objetivo da mulher, identificada como Ana Paula Veloso, era testar o efeito do veneno. Na residência dela, os investigadores encontraram terbufós — agrotóxico altamente tóxico conhecido por compor o chumbinho.

Leia também

O delegado detalhou que a mulher confessou ter cometido o crime contra os animais para testar o método e o tempo de ação do veneno. Ele ainda definiu a suspeita como uma “psicopata”.

3 imagensMichele Paiva da Silva de 42 anosNeil Corrêa da Silva, de 65 anosFechar modal.1 de 3

Ana Paula Veloso, de Guarulhos

Imagem cedida ao Metrópoles2 de 3

Michele Paiva da Silva de 42 anos

Imagem cedida ao Metrópoles3 de 3

Neil Corrêa da Silva, de 65 anos

Imagem cedida ao Metrópoles

O assassinato

Neil Corrêa foi morto em abril deste ano. No entanto, a polícia decidiu exumá-lo após as investigações detectarem uma ligação entre o homicídio ocorrido na Baixada Fluminense e outras três mortes por envenenamento registradas em Guarulhos (SP).

A principal linha de investigação é de que ele tenha sido assassinado pela própria filha, Michele Paiva da Silva, com a ajuda de Ana Paula, que teria atuado como sua comparsa.

Michele foi presa na última terça-feira (7/10). A ligação entre as duas foi descoberta após Ana Paula ter sido presa em São Paulo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost