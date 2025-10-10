Feijoada assassina: veja as 4 vítimas de mulher que matou pai de amiga

As quatro vítimas (foto em destaque) da técnica de enfermagem Ana Paula Veloso Fernandes, de 36 anos contratada por Michele Paiva da Silva, 42 anos, para matar o próprio pai com uma feijoada envenenada, são: Marcelo Hari Fonseca; 50, assassinado em janeiro; Maria Aparecida Rodrigues, 49, morta em abril; Neil Corrêa da Silva, 65 anos, pai de Michele, também morto em abril; e Hayder Mhazres, um homem tunisiano; 36, assassinado em maio deste ano.

Ana Paula confessou à Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) todos esses assassinatos e revelou ainda ter envenenado dez cachorros com chumbinho para testar os efeitos do veneno antes de aplicá-lo em Neil.

Imagens das vítimas de Ana Paula:

Marcelo Hari Fonseca, morto em janeiro deste ano

Maria Aparecida Rodrigues, morta em abril deste ano

Neil Corrêa da Silva, morto em abril deste ano

Hayder Mhazres, morto em maio deste ano

Michele Paiva da Silva de 42 anos

Ana Paula Veloso

De acordo com a polícia, Ana Paula usava veneno nas refeições e sobremesas para matar as vítimas e, em alguns casos, tentava culpar outras pessoas pelos crimes.

Em depoimento, Ana Paula confessou: “Ajudei uma amiga a matar o pai. Discuti com ele e pedi para as crianças irem para o quarto. Ele foi na frente e sentou no sofá; então eu me aproximei e desferi uma facada na axila”.

Veja o depoimento dela:

Ana Paula e Michele foram presas nessa terça-feira (7/10) na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. A filha de Neil, que cursa direito, foi capturada na porta da faculdade, no Engenho Novo, Zona Norte da capital. Ele foi morto em abril deste ano.

Apesar de o laudo de óbito de Neil apontar insuficiência respiratória aguda, cetoacidose diabética, parada cardiorrespiratória e crise convulsiva, o corpo foi exumado nessa quinta-feira (9/10) para confirmar a suspeita de envenenamento.

Executora do crime foi classificada como “psicopata”

O delegado Halisson Ideiao, responsável pelo caso, classificou Ana Paula como “psicopata”. Segundo ele, a mulher confessou ter envenenado dez cachorros com chumbinho para testar os efeitos do veneno antes de aplicá-lo na vítima.

Durante as investigações, os agentes encontraram terbufós, um agrotóxico similar ao chumbinho, na casa da suspeita. Halisson afirmou que Ana Paula usou seus conhecimentos na área da saúde para calcular a dosagem e o tempo de ação da substância.