Feira de Adoção promove encontro entre pets e novos lares em Rio Branco; saiba mais

3ª edição do evento acontece no próximo sábado (11), a partir das 8h, na Estação Experimental

A 3ª Feira de Adoção será realizada neste sábado, 11 de outubro, em Rio Branco. O evento tem como objetivo proporcionar uma nova chance para cães e gatos que aguardam por um lar e incentivar a adoção responsável.

A iniciativa é organizada pela Estação da Ração, em parceria com o projeto Patinha Carente, além de apoio de voluntários. A ação pretende unir pessoas que sonham em ter um companheiro de quatro patas com animais que precisam de cuidados e afeto.

3ª Feira de Adoção acontece neste sábado (11), na Estação Experimental, em Rio Branco/Foto: Reprodução

A feira será realizada na Rua Geraldo Mesquita, nº 75, bairro Estação Experimental, a partir das 8 horas da manhã.

De acordo com os organizadores, a proposta é estimular a adoção consciente, promovendo a transformação de histórias de vida e criando lares cheios de amor e responsabilidade.

