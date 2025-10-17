Feira reúne cultura e gastronomia das cidades do Entorno do DF

Brasília recebe neste fim de semana a 3ª edição da Feira #NoEntornoTem, evento gratuito que apresenta as potencialidades do Entorno do Distrito Federal. A feira será realizada no estacionamento do Complexo Cultural da Torre de TV (antiga Funarte), funcionando das 8h às 17h.

O evento é organizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal (SEDF-GO), com o objetivo de valorizar a cultura, a economia e os talentos da região. A abertura oficial, com autoridades políticas da região e do governo estadual, está prevista para às 10h.

Ao todo, 22 estandes representam 16 municípios goianos, com produtos típicos, artesanato e gastronomia. Entre eles: Abadiânia, com arroz carreteiro; Cidade Ocidental, com cuscuz no pote e costela fogo de chão; Cocalzinho, com hambúrguer artesanal; Cristalina, com massas e creme de milho com pequi; Formosa, com arroz com pequi e frango; Luziânia, com pão de queijo e chopes; Padre Bernardo, com salgados e galinhada; e Valparaíso, com pastel e caldo de cana.

Leia também

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

A praça de alimentação oferece pratos típicos do Entorno do DF, como arroz carreteiro, cuscuz no pote e pão de queijo

Reprodução/ Portal Goiás 2 de 3

Crianças aproveitam atividades da Rua do Lazer durante o evento gratuito no estacionamento do Complexo Cultural da Torre de TV.

Reprodução/ Portal Goiás 3 de 3

Visitantes conferem os estandes da 3ª edição da Feira #NoEntornoTem, que reúne cultura, gastronomia e artesanato de 16 municípios goianos

Shows



18 de outubro

8h00 – Banda Break Bone

9h00 – Grupo Balançô

10h00 – Orquestra dos Violeiros

11h00 – Banda da PM GO

12h00 – Michel Sena

13h00 – Jean Almeida

14h00 – Instituto Cactus

15h00 – Kamila Gomes

16h00 – Catira João Aragão

19 de outubro

8h30 – Mayda Marques

9h45 – Rodrigo – Banda CF36

11h00 – Banda Everse

12h15 – Igor Mirai

13h15 – Teatro Marie Padille

13h30 – Sérgio e Gabriel e As Escolhidas

14h45 – Tom Fernandes