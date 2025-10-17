Feira reúne cultura e gastronomia das cidades do Entorno do DF

Brasília recebe neste fim de semana a 3ª edição da Feira #NoEntornoTem, evento gratuito que apresenta as potencialidades do Entorno do Distrito Federal. A feira será realizada no estacionamento do Complexo Cultural da Torre de TV (antiga Funarte), funcionando das 8h às 17h.
O evento é organizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal (SEDF-GO), com o objetivo de valorizar a cultura, a economia e os talentos da região. A abertura oficial, com autoridades políticas da região e do governo estadual, está prevista para às 10h.
Ao todo, 22 estandes representam 16 municípios goianos, com produtos típicos, artesanato e gastronomia. Entre eles: Abadiânia, com arroz carreteiro; Cidade Ocidental, com cuscuz no pote e costela fogo de chão; Cocalzinho, com hambúrguer artesanal; Cristalina, com massas e creme de milho com pequi; Formosa, com arroz com pequi e frango; Luziânia, com pão de queijo e chopes; Padre Bernardo, com salgados e galinhada; e Valparaíso, com pastel e caldo de cana.
Leia também
3 imagensFechar modal.1 de 3
A praça de alimentação oferece pratos típicos do Entorno do DF, como arroz carreteiro, cuscuz no pote e pão de queijo
Reprodução/ Portal Goiás2 de 3
Crianças aproveitam atividades da Rua do Lazer durante o evento gratuito no estacionamento do Complexo Cultural da Torre de TV.
Reprodução/ Portal Goiás3 de 3
Visitantes conferem os estandes da 3ª edição da Feira #NoEntornoTem, que reúne cultura, gastronomia e artesanato de 16 municípios goianos
Shows
18 de outubro
8h00 – Banda Break Bone
9h00 – Grupo Balançô
10h00 – Orquestra dos Violeiros
11h00 – Banda da PM GO
12h00 – Michel Sena
13h00 – Jean Almeida
14h00 – Instituto Cactus
15h00 – Kamila Gomes
16h00 – Catira João Aragão
19 de outubro
8h30 – Mayda Marques
9h45 – Rodrigo – Banda CF36
11h00 – Banda Everse
12h15 – Igor Mirai
13h15 – Teatro Marie Padille
13h30 – Sérgio e Gabriel e As Escolhidas
14h45 – Tom Fernandes