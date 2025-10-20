20/10/2025
Universo POP
Comerciante viraliza cantando música de Caetano e cantor se emociona: ‘Canta lindamente’
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”

Felca detalha quadro no “Fantástico” e confirma participação de especialistas

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
felca-detalha-quadro-no-“fantastico”-e-confirma-participacao-de-especialistas

Felipe Bressanim Pereira, o Felca, vai comandar um quadro no “Fantástico”, previsto para estrear em 2026, com foco em saúde mental, conforme foi anunciado durante o “Upfront Globo 2026”, evento realizado na última semana. Desde que a participação na atração da Globo foi divulgada, surgiram diversas especulações sobre o formato e a abordagem do programa, que marca a estreia do influenciador na televisão. Para esclarecer algumas dessas dúvidas, o criador de conteúdo, que furou a bolha com o vídeo “Adultização”, abriu uma live na noite desta segunda-feira (20/10) e respondeu às principais perguntas dos fãs.

Felca fez questão de destacar o cuidado da produção com o tema. “Todos os episódios, todo o roteiro ele vai ser passado por um especialista obviamente pra gente fazer de uma forma responsável. Eu não vou falar coisas da minha cabeça porque eu não tenho formação em saúde mental, eu vou estar lá como apresentador de um quadro sobre saúde mental.”

Veja as fotos

Reprodução: Youtube
“Fantástico”: Felca dá detalhes sobre seu quadro e confirma participação de especialistasReprodução: Youtube
Reprodução: Globo
Do YouTube para o “Fantástico”: Felca ganha quadro no Show da Vida em 2026Reprodução: Globo
Reprodução: Globoplay
Do YouTube para o “Fantástico”: Felca ganha quadro no Show da Vida em 2026Reprodução: Globoplay
Reprodução: TV Globo)
Felca no FantásticoReprodução: TV Globo)
Reprodução/GNT
Felca revela proteção contra ameaças de morte: “Nada público, tudo com meu dinheiro”Reprodução/GNT

Leia Também

Sobre o tom do quadro no dominical, ele adiantou que o conteúdo será “muito diferente de tudo que já viu” e que está “empolgado e ansioso” com a novidade. Segundo o influenciador, o quadro irá ao ar semanalmente “enquanto durar”.

O youtuber ressaltou ainda a importância de usar a visibilidade da Globo para ampliar o alcance de mensagens sobre bem-estar emocional. “Se eu ajudei uma pessoa, se eu salvei uma única pessoa do suicídio ou da miséria emocional existencial com esse quadro, pra mim, já fecha todas as contas.”

Felca vai entrar para a política?

Após o impacto do vídeo em que denunciou a adultização e a exploração de menores na internet, surgiram rumores de que o influenciador entraria para a política. Felca, no entanto, fez questão de negar as especulações e afirmou que não tem planos nesse sentido.

Ele concluiu dizendo que seu maior orgulho com o vídeo foi poder ajudar pessoas — muitas delas, segundo o youtuber, passaram a fazer terapia após assistirem ao conteúdo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost