Felca detalha quadro no “Fantástico” e confirma participação de especialistas

Felipe Bressanim Pereira, o Felca, vai comandar um quadro no “Fantástico”, previsto para estrear em 2026, com foco em saúde mental, conforme foi anunciado durante o “Upfront Globo 2026”, evento realizado na última semana. Desde que a participação na atração da Globo foi divulgada, surgiram diversas especulações sobre o formato e a abordagem do programa, que marca a estreia do influenciador na televisão. Para esclarecer algumas dessas dúvidas, o criador de conteúdo, que furou a bolha com o vídeo “Adultização”, abriu uma live na noite desta segunda-feira (20/10) e respondeu às principais perguntas dos fãs.

Felca fez questão de destacar o cuidado da produção com o tema. “Todos os episódios, todo o roteiro ele vai ser passado por um especialista obviamente pra gente fazer de uma forma responsável. Eu não vou falar coisas da minha cabeça porque eu não tenho formação em saúde mental, eu vou estar lá como apresentador de um quadro sobre saúde mental.”

Sobre o tom do quadro no dominical, ele adiantou que o conteúdo será “muito diferente de tudo que já viu” e que está “empolgado e ansioso” com a novidade. Segundo o influenciador, o quadro irá ao ar semanalmente “enquanto durar”.

O youtuber ressaltou ainda a importância de usar a visibilidade da Globo para ampliar o alcance de mensagens sobre bem-estar emocional. “Se eu ajudei uma pessoa, se eu salvei uma única pessoa do suicídio ou da miséria emocional existencial com esse quadro, pra mim, já fecha todas as contas.”

Felca vai entrar para a política?

Após o impacto do vídeo em que denunciou a adultização e a exploração de menores na internet, surgiram rumores de que o influenciador entraria para a política. Felca, no entanto, fez questão de negar as especulações e afirmou que não tem planos nesse sentido.

Ele concluiu dizendo que seu maior orgulho com o vídeo foi poder ajudar pessoas — muitas delas, segundo o youtuber, passaram a fazer terapia após assistirem ao conteúdo.