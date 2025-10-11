felipe-pontes-fala-sobre-carlo-acutis-e-bastidores-do-especial-sobre-nossa-senhora-aparecida

A cidade de Aparecida do Norte foi palco de um evento especial: o lançamento de “Aparecida: Entre a Fé e o Milagre”, produção original da TV Aparecida que será exibida neste domingo (12/10) em celebração ao Dia da Padroeira do Brasil. O portal LeoDias conversou com o diretor e roteirista Felipe Pontes, responsável pelo projeto que promete emocionar o público. Além de Nossa Senhora Aparecida, o santo millennial Carlo Acutis foi colocado em pauta: a TV Aparecida pensa em fazer um especial sobre a vida do jovem?

Felipe respondeu com entusiasmo: “Eu acredito que todas as mensagens positivas e que realmente fortaleçam a fé do nosso telespectador são, na verdade, todas válidas. Eu acredito que ele tem um papel muito importante para os jovens, afinal de contas os jovens são fiéis, mas vão ser mais velhos, então a gente vai crescer com a fé e vai fortalecendo a fé de acordo com a idade”, disse o diretor sobre o santo canonizado recentemente no Vaticano.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Corpo de Carlo Acutis e sua mãe ao lado, Antonia Salzano Acutis Reprodução: ndmais.com.br Carlo Acutis Reprodução: Internet Felipe Pontes e Isabel Fillardis, diretor e personagem principal na produção da TV Aparecida Divulgação: TV Aparecida Coletiva de imprensa do especial da TV Aparecida reuniu diretores, elenco, familiares, amigos e jornalistas Divulgação: TV Aparecida Coletiva de imprensa do especial da TV Aparecida reuniu diretores, elenco, familiares, amigos e jornalistas Divulgação: TV Aparecida Voltar

Próximo

Gravado em locações no Vale do Paraíba, o especial sobre Nossa Senhora Aparecida revive passagens simbólicas da história da fé popular brasileira, como a pesca milagrosa, o milagre das correntes do escravo Zacarias, a cura da menina cega e a conversão do cavaleiro ateu. O elenco reúne nomes consagrados e novos talentos, como Isabel Fillardis no papel de Nossa Senhora Aparecida, Alexandre Barillari como o capitão do mato e Maurício Mattar em participação especial.

Durante a coletiva de imprensa, o diretor explicou que o processo de seleção dos atores foi marcado pela busca por sensibilidade. “A seleção dos atores foi também através disso, de mais do que uma técnica, de quanta sensibilidade esse ator poderia contribuir para o nosso projeto. Então os textos eram enviados, esses testes foram feitos na maioria online, então esses textos eram enviados e através dos vídeos eu tentava extrair a sensibilidade de como aquele ator interpretou aquele texto. Eu acredito que esse foi o caminho de encontrar cada um e acho que mais do que escolher, eles já estavam escolhidos, a gente só foi realmente encontrando cada um deles no meio do caminho”, revelou.

Felipe também destacou as dificuldades técnicas de realizar uma produção desse porte dentro da estrutura da emissora, tradicionalmente voltada a programas de estúdio: “Eu acredito que seja um desafio e mais do que isso, recursos técnicos para que essa dramaturgia aconteça. Nós temos equipamentos incríveis aqui na TV, nós temos pessoas muito profissionais, mas voltados para programas de auditório, para programas femininos; enfim, são programas mais de estúdio. A grande maioria desse especial foi feito em externa, então os equipamentos precisam ser diferentes. Nossos equipamentos acabavam sendo adaptados para isso; mas de modo geral, para contrabalancear essa dificuldade, eu tive e tenho um time muito alinhado com o propósito de realmente querer fazer!”, pontuou o diretor.

Com direção e roteiro de Felipe Pontes, “Aparecida: Entre a Fé e o Milagre” será exibido na TV Aparecida, e depois disponibilizado no YouTube e no portal oficial da emissora.