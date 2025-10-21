21/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Felipe & Rodrigo levam “Velhos Hábitos” a Nashville e gravam faixas inéditas com estrelas do country

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
felipe-&-rodrigo-levam-“velhos-habitos”-a-nashville-e-gravam-faixas-ineditas-com-estrelas-do-country

Felipe & Rodrigo seguem escrevendo sua linda história na música sertaneja. Após registrarem a base do projeto “Velhos Hábitos” no dia 30 de setembro em São Paulo/SP, a dupla embarcou para Nashville (EUA), onde, entre os dias 20 e 23 de outubro, vai gravar três faixas inéditas que completam o audiovisual. A viagem, que marca a busca por sonoridades que dialogam com o country norte-americano – grande influência no trabalho do duo -, reforça a proposta artística de um sertanejo moderno que também se preocupa com suas raízes.

A cidade, considerada o berço da música country, foi escolhida por sua forte influência estética e sonora sobre o projeto. As sessões vão acontecer no respeitado estúdio East Iris. Entre os músicos envolvidos estão Tim Galloway, Phil Lawso, Steve Mackey, David Dorn, Sol Philcox-Littlefield e Trent Woodman, profissionais que já trabalharam com estrelas internacionais, como Luke Combs, Post Malone, Tim McGraw, Riley Green e Kelsea Ballerini. A produção geral é assinada por Richard Martin.

Veja as fotos

Foto/@daniivalverdee
Felipe & RodrigoFoto/@daniivalverdee
Foto/Instagram/@felipeerodrigo
Felipe & RodrigoFoto/Instagram/@felipeerodrigo
Foto/Instagram/@felipeerodrigo
Felipe & RodrigoFoto/Instagram/@felipeerodrigo
Divulgação/Rande Filho
Felipe & Rodrigo na turnê “Manifesto” de Henrique & JulianoDivulgação/Rande Filho
WhatsApp Image 2025 06 05 at 15.19.50
Felipe & Rodrigo acumulam 33 músicas gravadas por Henrique & Juliano
Leo Dias
Leo Dias

Leia Também

Mais do que uma expansão geográfica, essa etapa marca uma ampliação estética e cultural do trabalho da dupla, incorporando nuances da música country à identidade do sertanejo moderno que Felipe & Rodrigo vêm construindo.

Toda a jornada será documentada em um documentário dirigido por Fernando Hiro, conhecido por seu trabalho na Rede Globo e em projetos como “Bem Sertanejo”. O produto vai mostrar os bastidores, os desafios e a emoção dessa experiência única.

A cobertura jornalística será feita por André Piunti, referência no universo sertanejo, que acompanha de perto o duo nesta imersão internacional e trará um olhar técnico e sensível sobre o impacto do projeto para a música brasileira.

Com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e dois bilhões de streams nas plataformas de áudio, Felipe & Rodrigo mostram que o sertanejo vive um novo momento, mais plural e conectado com o mundo, mas sem perder a raiz que emociona e movimenta milhões de fãs.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost