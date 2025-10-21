Felipe & Rodrigo levam “Velhos Hábitos” a Nashville e gravam faixas inéditas com estrelas do country

Felipe & Rodrigo seguem escrevendo sua linda história na música sertaneja. Após registrarem a base do projeto “Velhos Hábitos” no dia 30 de setembro em São Paulo/SP, a dupla embarcou para Nashville (EUA), onde, entre os dias 20 e 23 de outubro, vai gravar três faixas inéditas que completam o audiovisual. A viagem, que marca a busca por sonoridades que dialogam com o country norte-americano – grande influência no trabalho do duo -, reforça a proposta artística de um sertanejo moderno que também se preocupa com suas raízes.
A cidade, considerada o berço da música country, foi escolhida por sua forte influência estética e sonora sobre o projeto. As sessões vão acontecer no respeitado estúdio East Iris. Entre os músicos envolvidos estão Tim Galloway, Phil Lawso, Steve Mackey, David Dorn, Sol Philcox-Littlefield e Trent Woodman, profissionais que já trabalharam com estrelas internacionais, como Luke Combs, Post Malone, Tim McGraw, Riley Green e Kelsea Ballerini. A produção geral é assinada por Richard Martin.
Mais do que uma expansão geográfica, essa etapa marca uma ampliação estética e cultural do trabalho da dupla, incorporando nuances da música country à identidade do sertanejo moderno que Felipe & Rodrigo vêm construindo.
Toda a jornada será documentada em um documentário dirigido por Fernando Hiro, conhecido por seu trabalho na Rede Globo e em projetos como “Bem Sertanejo”. O produto vai mostrar os bastidores, os desafios e a emoção dessa experiência única.
A cobertura jornalística será feita por André Piunti, referência no universo sertanejo, que acompanha de perto o duo nesta imersão internacional e trará um olhar técnico e sensível sobre o impacto do projeto para a música brasileira.
Com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e dois bilhões de streams nas plataformas de áudio, Felipe & Rodrigo mostram que o sertanejo vive um novo momento, mais plural e conectado com o mundo, mas sem perder a raiz que emociona e movimenta milhões de fãs.