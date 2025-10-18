felipe-simas-reforma-apartamento-e-surpreende-pela-simplicidade:-“gente-como-a-gente”

Felipe Simas compartilhou em suas redes sociais um diário de reforma da sua casa. O ator participou de um quadro da influenciadora Jhenny Keller, conhecida por comandar as mudanças nas residências de famosos. Ele mora no imóvel com a esposa, Mariana Uhlmann, e os três filhos do casal: Joaquim, de 10 anos, Maria, de 8, e Vicente, de 5.

As mudanças não foram para toda a residência, mas apenas o quarto, a varanda e o banheiro foram suficientes para chamar atenção dos internautas. Apesar dos muitos elogios às novidades propostas pela especialista, o destaque ficou por conta da simplicidade da casa do intérprete de Danilo, de “Dona de Mim”, novela das 19h da TV Globo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Os resultados chamaram atenção, mas a simplicidade anterior foi destaque para os internautas. Reprodução/@jhennykeller Os resultados chamaram atenção, mas a simplicidade anterior foi destaque para os internautas. Reprodução/@jhennykeller Os resultados chamaram atenção, mas a simplicidade anterior foi destaque para os internautas. Reprodução/@jhennykeller Os resultados chamaram atenção, mas a simplicidade anterior foi destaque para os internautas. Reprodução/@jhennykeller Os resultados chamaram atenção, mas a simplicidade anterior foi destaque para os internautas. Reprodução/@jhennykeller Voltar

Próximo

“O bom de ver o antes é pensar que Felipe Simas tinha uma casa normal, ele é gente como a gente”, apontou um dos comentários, enquanto outro acrescentou: “Só eu que estou surpresa porque o convidado global é gente como a gente e não tem a casa toda decorada estilo ‘Casa Vogue’? Sorte dele porque a Casa Jheny é bem melhor”. “Estou surpresa com o antes. A gente acha que os atores todos tem casas chiques, mas é essa a realidade. Muito bom ver a vida real”, opinou uma terceira pessoa.

Felipe e Mariana são casados desde 2016. Em julho, ele destacou a escolha da companheira, que é jornalista, de deixar a carreira para se dedicar integralmente à família: “Falo muito com a minha esposa sobre o orgulho que tenho dela também por abrir mão da profissão dela para que a gente pudesse construir uma família unida”, contou o ator, que interpreta Daniel Cravinhos em “Tremembé”.