18/10/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
felipe-simas-reforma-apartamento-e-surpreende-pela-simplicidade:-“gente-como-a-gente”

Felipe Simas compartilhou em suas redes sociais um diário de reforma da sua casa. O ator participou de um quadro da influenciadora Jhenny Keller, conhecida por comandar as mudanças nas residências de famosos. Ele mora no imóvel com a esposa, Mariana Uhlmann, e os três filhos do casal: Joaquim, de 10 anos, Maria, de 8, e Vicente, de 5.

As mudanças não foram para toda a residência, mas apenas o quarto, a varanda e o banheiro foram suficientes para chamar atenção dos internautas. Apesar dos muitos elogios às novidades propostas pela especialista, o destaque ficou por conta da simplicidade da casa do intérprete de Danilo, de “Dona de Mim”, novela das 19h da TV Globo.

Veja as fotos

Reprodução/@jhennykeller
Reprodução/@jhennykeller
Reprodução/@jhennykeller
Reprodução/@jhennykeller
Reprodução/@jhennykeller
Reprodução/@jhennykeller
Reprodução/@jhennykeller
Reprodução/@jhennykeller
Reprodução/@jhennykeller
Reprodução/@jhennykeller

“O bom de ver o antes é pensar que Felipe Simas tinha uma casa normal, ele é gente como a gente”, apontou um dos comentários, enquanto outro acrescentou: “Só eu que estou surpresa porque o convidado global é gente como a gente e não tem a casa toda decorada estilo ‘Casa Vogue’? Sorte dele porque a Casa Jheny é bem melhor”. “Estou surpresa com o antes. A gente acha que os atores todos tem casas chiques, mas é essa a realidade. Muito bom ver a vida real”, opinou uma terceira pessoa.

Felipe e Mariana são casados desde 2016. Em julho, ele destacou a escolha da companheira, que é jornalista, de deixar a carreira para se dedicar integralmente à família: “Falo muito com a minha esposa sobre o orgulho que tenho dela também por abrir mão da profissão dela para que a gente pudesse construir uma família unida”, contou o ator, que interpreta Daniel Cravinhos em “Tremembé”.

