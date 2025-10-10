Feminicida que foi entregue à polícia pela mãe é preso no Entorno

Goiânia – Foragido há mais de um mês, a polícia conseguiu localizar e prender o feminicida Glaycon Fernandes da Silva, de 29 anos, suspeito de ter matado a esposa. O homem foi preso nessa terça-feira (7/10), em Formosa, a cerca de 65 km de Planaltina de Goiás, onde o crime aconteceu.

O caso aconteceu no último dia 30 de agosto. Zelande Borges Silva, de 38 anos, foi morta com cerca de sete golpes de facão na cabeça. O crime foi descoberto após a mãe do investigado acionar a Polícia Militar ao receber uma ligação do filho, que confessou o feminicídio.

Crime brutal

De acordo com a apuração do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Planaltina, o casal morava juntos em um casa no Setor Itapuã I e tinham um relacionamento marcado por brigas e agressões. O suspeito já havia sido denunciado por agressões físicas e verbais contra Zelande e um dos filhos dela. Na época, ele fugiu e foi localizado uma semana depois, no município de Formosa.

Na data do feminicídio, os dois tiveram mais uma discussão até que Glaycon pegou um facão e atingiu a cabeça da esposa sete vezes. A violência foi tamanha que a arma chegou a quebrar durante o ataque.

Logo após o crime, o homem ligou para a mãe e afirmou que havia feito “uma besteira” e pediu ajuda para fugir. A mãe acionou a Polícia Militar, que foi até a residência do casal. O local estava trancado por fora, e, com autorização dela, os policiais arrombaram a porta e encontraram Zelande já sem vida no chão da casa.

A Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no local, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e, depois, liberado para sepultamento.

Mesmo sem a ajuda da mãe, o suspeito conseguiu se esconder em Formosa até ser localizado e preso. Ele foi levado para delegacia e segue à disposição da Justiça. O caso continua sob investigação.