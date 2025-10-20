20/10/2025
Feminicídio: mulher é morta a tiros pelo ex em condomínio de Goiânia

Goiânia – Um caso de feminicídio foi registrado na noite de sábado (18/10) no bairro Jardim do Cerrado 6, na capital goiana. Uma mulher foi morta a tiros dentro de um condomínio residencial. O autor dos disparos, segundo informações preliminares, seria o ex-companheiro da vítima, de 27 anos, que fugiu do local em uma motocicleta após o crime.

Bárbara Valim da Silva tinha 28 anos e deixa dois filhos, sendo um deles fruto do relacionamento com o ex. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Apesar da fuga, o suspeito foi localizado e preso na noite do mesmo dia, sendo encaminhado à Central de Flagrantes e apresentado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Ele é atendido pela Defensoria Pública.

Confissão do crime

Em um vídeo divulgado pela polícia, o ex-companheiro confessou o crime. Ele contou que foi ao condomínio tentar conversar com Bárbara, que se recusou.

“Aí, depois, eu saí do condomínio. Eu não sei o que deu em mim, que eu voltei para dentro do condomínio. Ela estava numa ligação, não sei com quem. Eu achei que ela estava ligando para a polícia. Não sei o que ela estava falando”, contou o homem.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias e a motivação do crime.

