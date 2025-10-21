Fermín López faz hat-trick e Barcelona goleia Olympiacos na Champions League

O Barcelona começou a 3ª rodada da fase de grupos da Champions League em grande estilo. Jogando nesta terça-feira (21), o time catalão goleou o Olympiacos por 6 x 1, com destaque absoluto para o meia Fermín López, autor de um hat-trick e eleito o melhor em campo.

Hat-trick histórico

Fermín marcou dois gols ainda no primeiro tempo, abrindo caminho para a vitória. O Olympiacos descontou no início da etapa final, em cobrança de pênalti, mas a reação durou pouco. Aos 23 minutos, Lamine Yamal converteu uma penalidade para o Barça e recolocou o time no controle.

O grande momento da partida veio nos minutos finais, quando o Barcelona marcou três vezes em apenas cinco minutos: dois gols de Marcus Rashford e mais um de Fermín López, completando o hat-trick e selando a goleada.

Barça sobe na tabela

Com o resultado, o Barcelona chegou a seis pontos e assumiu provisoriamente a 3ª colocação no grupo da Champions. O posicionamento ainda pode mudar conforme os demais jogos da rodada forem concluídos.

A vitória reforça a boa fase do elenco comandado por Xavi Hernández, que vem apostando em jovens talentos formados na base, como Fermín e Lamine, para renovar o estilo de jogo e manter o DNA ofensivo do clube.

