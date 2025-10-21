21/10/2025
Universo POP
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping
Após bariátrica, Thaís Carla quer voltar às passarelas
“Foi proposital”: Gaby Spanic confirma que agrediu Tàmires para deixar A Fazenda 17
Mateus Solano se manifesta após polêmica com celular de fã durante peça

Fermín López faz hat-trick e Barcelona goleia Olympiacos na Champions League

Com três gols em cinco minutos, jovem espanhol brilha na vitória por 6 x 1 e leva o Barça à terceira colocação do grupo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Barcelona começou a 3ª rodada da fase de grupos da Champions League em grande estilo. Jogando nesta terça-feira (21), o time catalão goleou o Olympiacos por 6 x 1, com destaque absoluto para o meia Fermín López, autor de um hat-trick e eleito o melhor em campo.

Xavi Bonilla/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Hat-trick histórico

Fermín marcou dois gols ainda no primeiro tempo, abrindo caminho para a vitória. O Olympiacos descontou no início da etapa final, em cobrança de pênalti, mas a reação durou pouco. Aos 23 minutos, Lamine Yamal converteu uma penalidade para o Barça e recolocou o time no controle.

O grande momento da partida veio nos minutos finais, quando o Barcelona marcou três vezes em apenas cinco minutos: dois gols de Marcus Rashford e mais um de Fermín López, completando o hat-trick e selando a goleada.

Barça sobe na tabela

Com o resultado, o Barcelona chegou a seis pontos e assumiu provisoriamente a 3ª colocação no grupo da Champions. O posicionamento ainda pode mudar conforme os demais jogos da rodada forem concluídos.

A vitória reforça a boa fase do elenco comandado por Xavi Hernández, que vem apostando em jovens talentos formados na base, como Fermín e Lamine, para renovar o estilo de jogo e manter o DNA ofensivo do clube.

Fonte: UEFA / ESPN / TNT Sports
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost