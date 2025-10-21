21/10/2025
Fermín López faz hat-trick e Barcelona goleia Olympiacos na Champions

O Barcelona goleou o Olympiacos por 6 x 1, nesta terça-feira (21/10), pela 3ª rodada da primeira fase da Champions League. Apesar do placar elástico, um nome em específico roubou a cena do duelo: Fermín López. O jogador espanhol anotou três gols na partida.

Fermín López marcou três vezes para o Barcelona contra o Olympiacos

Marcus Rashford balançou as redes uma vez e Lamine Yamal uma

2 de 3

Fermín López e Pedro Fernandéz

Alex Caparros/Getty Images3 de 3

Fermín López marcou três vezes para o Barcelona contra o Olympiacos

Xavi Bonilla/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

O time catalão saiu na frente ainda no primeiro tempo, com dois gols de Fermín. Porém, foi na etapa final da partida que a rede balançou com frequência. A equipe grega diminuiu aos 8 minutos, de pênalti.

Aos 23 minutos, o árbitro retruibiu e também marcou penalidade máxima a favor do Barça, convertido por Lamine Yamal.

No entanto, o show do Barcelona começou apenas na reta final do duelo. Em um intervalo de apenas cinco minutos, a equipe catalã marcou três vezes. Marcus Rashford fez dois, intercalado com mais um de Fermín.

Com este resultado, o clube espanhol chegou a seis pontos e saltou para a 3ª colocação da Champions. Entretanto, o posicionamento deve ser temporário, pois este foi apenas o primeiro jogo da terceira rodada da fase de liga da competição.

