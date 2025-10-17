Fernanda Lima é a próxima atração do Metrópoles Talks em SP

Apresentadora, modelo e empresária, Fernanda Lima é uma das personalidades mais influentes da TV brasileira. Com carreira iniciada no mundo da moda, destacou-se em novelas e à frente de programas de sucesso como Amor & Sexo, Fica Comigo e Mochilão MTV. No talk Amor Sem Roteiro, ela promete conduzir uma conversa sincera sobre cumplicidade, paixão e rotina. O evento será realizado em 10 de novembro, às 20h, no Teatro Bravos, em São Paulo.

Compre seu ingresso

Com a autenticidade que a consagrou, Fernanda Lima combina décadas de experiência na mídia com uma abordagem empática e transformadora. No Metrópoles Talks, ela compartilhará experiências pessoais e profissionais, entrelaçando reflexões sobre relacionamentos com temas como empreendedorismo feminino, economia criativa e desenvolvimento humano. Afinal, construir negócios, carreiras e projetos também exige afeto, coragem, parceria e a habilidade de reinventar-se todos os dias.

Voz ativa em temas ligados à igualdade de gênero, cultura e desenvolvimento econômico, Fernanda construiu um repertório cultural diversificado e mostrará a todos como desenvolver habilidades de empatia, humanidade e resiliência podem impactar positivamente a vida de todos ao redor.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a atriz e empresária Deborah Secco entregou uma noite intimista e cheia de reflexões sobre a trajetória, em um bate-papo que misturou carreira, vida pessoal e aprendizados acumulados ao longo de mais de três décadas de trabalhos.

Antes dela, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. A capital paulista ainda reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk Amor Sem Roteiro com Fernanda Lima

Data e horário: 10 de novembro, às 20h

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Classificação: 16 anos

Ingressos: Sympla