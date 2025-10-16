Fernanda Montenegro completa 96 anos cercada pela família: “Comemorando”

Considerada uma das maiores atrizes do país, Fernanda Montenegro completa 96 anos nesta quinta-feira (16/10) e comemora a data em família. A veterana usou as redes sociais para compartilhar um vídeo ao lado dos filhos — a atriz Fernanda Torres e o diretor Claudio Torres — e dos netos. “Alegria é estar com meus filhos e netos comemorando”, escreve a artista, na legenda da publicação no Instagram.

Fernanda recebeu uma enxurrada de mensagens carinhosas de colegas e admiradores. “Viva, mestra do amor ao teatro e à arte! Amo você junto com o coração dos brasileiros que te adoram”, declara a atriz Leticia Sabatella. “Querida, um lindo e feliz novo ano para você. Eu a amo muito e todos os meus filhos também!”, deseja a atriz Elizabeth Savalla. Fernanda Torres e Virgínia Cavendish reagiram ao post com emojis de coração.

O casal Fernando Torres e Fernanda Montenegro Reprodução/Instagram/@fernandamontenegrooficial Bia Falcão (Fernanda Montenegro) em "Belíssima" Divulgação/Globo Fernanda Montenegro como Bia Falcão em "Belíssima" Reprodução/Globo Fernanda Montenegro ganhou o Emmy Internacional por seu papel em "Doce de Mãe" Divulgação Fernanda Montenegro como Dona Laura em "Emergência 53" Divulgação Fernanda Montenegro na peça "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir" Reprodução: Instagram/ Teatro Cesgranrio Fernanda Montenegro e Fernanda Torres Anderson Bordê/AgNews Fernanda Torres e Fernanda Montenegro Divulgação

Fãs também prestaram homenagens. “Que alegria ver a senhora assim, alegre, trabalhando, com uma força e lucidez sem tamanho! Viva, Fernandona!”, escreve uma seguidora. Outra deseja: “Feliz aniversário, grande diva brasileira! Muita saúde, lucidez e amor!”.

Horas antes, a atriz havia publicado uma foto inédita ao lado do marido, o ator Fernando Torres (1927–2008). O registro, feito em Los Angeles, em 1999, mostra o casal dentro de uma limusine a caminho do Oscar — ano em que Fernanda foi indicada a Melhor Atriz por “Central do Brasil” (1998). “Com meu companheiro de vida, Fernando Torres. Los Angeles, 1999”, escreveu.

A trajetória de uma gigante

Fernanda Montenegro iniciou a carreira no rádio, nos anos 1940, e foi uma das fundadoras do Teatro dos Sete, em 1959, ao lado de Fernando Torres, Sérgio Britto, Gianni Ratto e Ítalo Rossi.

Na televisão, marcou gerações com trabalhos em “A Muralha” (1968), “Baila Comigo” (1981), “Guerra dos Sexos” (1983), “Cambalacho” (1986), “Rainha da Sucata” (1990), “As Filhas da Mãe” (2001), “Belíssima” (2005), “Passione” (2010), “O Outro Lado do Paraíso” (2017), entre muitos outros.

No cinema, coleciona papéis memoráveis e prêmios. Sua atuação em “Central do Brasil” lhe rendeu o Urso de Prata em Berlim e a histórica indicação ao Oscar de Melhor Atriz, a primeira de uma brasileira.

Outros títulos marcantes incluem “Eles Não Usam Black-Tie” (1981), “O Que É Isso, Companheiro?” (1997), “O Auto da Compadecida” (2000), Casa de Areia (2005) e “Vitória” (2024). Mais recentemente, Fernanda participou do filme “Ainda Estou Aqui” (2024), vencedor do Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional.