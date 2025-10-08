08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Fernanda Montenegro deixa mensagem de apoio a Marina Silva durante encontro em evento

 O momento, marcado por emoção e admiração mútua, repercutiu entre seguidores e admiradores das duas personalidades

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, publicou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (8), um registro de seu encontro com a atriz Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras (ABL), durante um debate sobre os desafios da COP 30.

Em sua publicação, Marina Silva agradeceu o gesto e exaltou o simbolismo do encontro | Foto: Reprodução

O momento, marcado por emoção e admiração mútua, repercutiu entre seguidores e admiradores das duas personalidades. Fernanda Montenegro dirigiu palavras de encorajamento à ministra, destacando a importância da fé e da persistência diante dos desafios.

“Tudo vai dar certo. Faz a gente sair da cadeira e andar, e chegar onde a gente quer chegar. É impressionante, às vezes é complicado a gente ter essa fé e você tem, e a gente fica com você. Estamos com você, vai para o impossível, nós vamos chegar”, disse a atriz.

Em sua publicação, Marina Silva agradeceu o gesto e exaltou o simbolismo do encontro.

“Quero compartilhar com todos e todas esse abraço lindo, animador e inspirador que recebi na Academia Brasileira de Letras (ABL), ao chegar para o debate sobre os desafios da COP 30. Fernanda Montenegro é uma lição de presença, no palco, como na vida. Uma lição de Brasil e de Humanidade, uma mostra do melhor texto e dos melhores personagens que podemos colocar na cena do mundo. Com seu incentivo nossas forças se renovam. Que venham os tempos, saberemos vencê-los. Fé e persistência”, escreveu.

VEJA:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost