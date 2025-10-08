Fernanda Montenegro deixa mensagem de apoio a Marina Silva durante encontro em evento

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, publicou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (8), um registro de seu encontro com a atriz Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras (ABL), durante um debate sobre os desafios da COP 30.

O momento, marcado por emoção e admiração mútua, repercutiu entre seguidores e admiradores das duas personalidades. Fernanda Montenegro dirigiu palavras de encorajamento à ministra, destacando a importância da fé e da persistência diante dos desafios.

“Tudo vai dar certo. Faz a gente sair da cadeira e andar, e chegar onde a gente quer chegar. É impressionante, às vezes é complicado a gente ter essa fé e você tem, e a gente fica com você. Estamos com você, vai para o impossível, nós vamos chegar”, disse a atriz.

Em sua publicação, Marina Silva agradeceu o gesto e exaltou o simbolismo do encontro.

“Quero compartilhar com todos e todas esse abraço lindo, animador e inspirador que recebi na Academia Brasileira de Letras (ABL), ao chegar para o debate sobre os desafios da COP 30. Fernanda Montenegro é uma lição de presença, no palco, como na vida. Uma lição de Brasil e de Humanidade, uma mostra do melhor texto e dos melhores personagens que podemos colocar na cena do mundo. Com seu incentivo nossas forças se renovam. Que venham os tempos, saberemos vencê-los. Fé e persistência”, escreveu.

