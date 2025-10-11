Fernanda Montenegro e Fernanda Torres vão juntas a sessão do Festival do Rio

11/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
fernanda-montenegro-e-fernanda-torres-vao-juntas-a-sessao-do-festival-do-rio

Rolé de mãe e filha! As atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, ambas indicadas ao Oscar, prestigiaram a exibição do filme “Gêmeas” na Estação NET, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. A sessão faz parte da programação do Festival de Cinema do Rio.

O cineasta Andrucha Waddington, marido de Fernanda Torres e diretor do longa, também compareceu ao evento.

Veja as fotos

Anderson Bordê / AgNews
Fernanda Montenegro e Fernanda Torres vão juntas a sessão do Festival do RioAnderson Bordê / AgNews
Anderson Bordê / AgNews
Fernanda Montenegro e Fernanda Torres vão juntas a sessão do Festival do RioAnderson Bordê / AgNews
Anderson Bordê / AgNews
Fernanda Montenegro e Fernanda Torres vão juntas a sessão do Festival do RioAnderson Bordê / AgNews
Anderson Bordê / AgNews
Fernanda Montenegro e Fernanda Torres vão juntas a sessão do Festival do RioAnderson Bordê / AgNews
Anderson Bordê / AgNews
Fernanda Montenegro e Fernanda Torres vão juntas a sessão do Festival do RioAnderson Bordê / AgNews

Na história, as irmãs idênticas Iara e Marilena (ambas interpretadas por Fernanda Torres) costumam enganar os homens trocando de identidade. O enredo se complica quando Marilena se apaixona por Osmar (Evandro Mesquita), dono de uma escola, e Iara tenta seduzir o namorado da irmã, dando início a uma intensa disputa entre as duas.

O filme terá uma nova exibição no domingo (12/10), às 15h45, no CineCarioca José Wilker, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

