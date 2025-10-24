Fernanda Paes Leme escapa de golpe após pedir ajuda aos seguidores: “Não vou cair”

Gente como a gente, Fernanda Paes Leme sofreu uma tentativa de golpe no WhatsApp na última quinta-feira (23/10). Nas redes sociais, a atriz publicou um vídeo pedindo ajuda aos seguidores, pois ainda não tinha percebido que se tratava de uma fraude. Ela contou que os criminosos estavam tentando transferir sua conta para outro dispositivo, mas, com o apoio dos fãs, conseguiu sair da situação sem prejuízos.

Em seu perfil no Instagram, Fernanda publicou um vídeo relatando que havia recebido uma mensagem no WhatsApp pedindo para inserir um código para acessar a conta em um novo dispositivo. “Só que eu não tenho nenhum dispositivo novo, tão querendo clonar alguma coisa minha, é isso? É número clonando um número? Alguém me explica?”, disse a apresentadora, pedindo ajuda aos seguidores.

Logo, eles explicaram que se tratava de uma artimanha de golpistas. Caso Fepa tivesse inserido o código solicitado, teria perdido o acesso ao seu WhatsApp, que ficaria nas mãos de possíveis criminosos. Por lá, eles poderiam ter acesso a dados sensíveis e até enviar mensagens se passando pela apresentadora, prática comum, usada para contatar familiares e amigos próximos e pedir dinheiro.

Com o apoio dos seguidores, Paes Leme conseguiu identificar o golpe e evitar qualquer problema. Ao final, ela deixou um alerta para que outras pessoas fiquem atentas caso recebam mensagens semelhantes: “Todo mundo me respondeu aqui. É golpe, é golpe, é golpe. Não passa nada, não muda nada, não escreve nada, não digita nada, é golpe. Não vou cair”, ela agradeceu a ajuda.