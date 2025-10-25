fernanda-paes-leme-revela-tentativa-de-golpe-pelo-whatsapp:-“me-salva”

Fernanda Paes Leme usou as redes sociais, há alguns dias, para revelar que estavam tentando clonar seu telefone. A atriz usou os stories do Instagram para pedir conselho aos fãs e contou como os criminosos entraram em contato.

“Vamos ver se alguém me salva nessa. Eu tô recebendo uma mensagem pedindo pra eu inserir o código pro WhatsApp num dispositivo novo. Eu não tenho nenhum dispositivo novo. Não estou com o computador aqui e não tô com nada. Tão querendo clonar alguma coisa minha, é isso? É número clonando um número? Alguém me explica?”, pediu.

Pouco depois, ela voltou: “Todo mundo me respondeu aqui. É golpe, é golpe, é golpe. Não passa nada, não muda nada, não escreve nada, não digita nada, é golpe. Não vou cair”, declarou.

Fernanda Paes Leme revela motivo para divórcio

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme abriu o coração e deu detalhes do fim do seu relacionamento com Victor Sampaio. O ex-casal anunciou o fim do casamento em janeiro deste ano, mas o divórcio ocorreu em dezembro de 2024. Em entrevista, ela revelou o real motivo que levou à separação e disse que a relação estava desgastada há anos. “A gente se desencontrou”, disse.

Fernanda Paes Leme

Fernanda Paes Leme e Luciano Huck ironizam polêmica de Dado Dolabella

Fernanda Paes Leme

Fernanda Paes Leme

Fernanda Paes Leme

“Realmente eu senti muita vibração quando eu comecei a namorar o Victor e quando engravidei. Eu estava há dois, três anos com ele quando engravidei. Nenhum casamento acaba do nada. Só acaba do nada quando envolve coisas de fora, o que não foi nosso caso. A gente sempre teve parceria, diálogo”, começou a famosa, em entrevista ao jornal O Globo.

Mais detalhes

Segundo Fernanda Paes Leme, que participou do Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, o término foi motivado por uma série de fatores. “Nos separamos em dezembro. Eu não consegui dizer para os amigos e para a família: ‘Foi isso que aconteceu’. Porque foi uma série de fatores. A gente se desencontrou como casal”, sacramentou a atriz.

A famosa, que segue na competição de dança da TV Globo fazendo reportagens com os demais participantes, disse que ela e o ex-amado ainda tentaram salvar o relacionamento, sem sucesso.

Desencontros

“Ficamos muito tristes. Tentamos ainda que isso não fosse verdade por alguns meses. ‘Vamos tentar arrumar isso, vamos botar na balança, isso fui eu, isso foi você’. Tudo muito conversado. Esses desencontros aconteceram durante um bom tempo. Vimos que seríamos mais felizes separados”, apontou Fernanda Paes Leme.

O fim da relação, porém, não contou com brigas e foi pensado para que a filha do casal, Pilar, também não sofresse. “Somos muito legais para ficarmos juntos e infelizes. Foi um término maduro, uma decisão pensada. A gente precisa estar bem para a Pilar estar bem. Ela vai crescer já nessa configuração [de pais separados]”, reforçou a atriz.

Ao encerrar sua fala sobre o assunto, Fernanda Paes Leme negou qualquer possibilidade de reatar seu relacionamento com Victor Sampaio. “Não, a gente não conversa sobre isso. Não é uma pauta”, concluiu.