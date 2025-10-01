01/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

Fernanda Souza revela como acolhe suas emoções e mantém a energia elevada

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fernanda-souza-revela-como-acolhe-suas-emocoes-e-mantem-a-energia-elevada

Na estreia do programa “Entre Astros”, nesta quarta-feira (1º/10), na LeoDias TV, a atriz Fernanda Souza detalha como lida com sentimentos negativos e momentos em que percebe sua energia baixa. Em bate-papo com o astrólogo Thiago Cordeiro, a artista explica que o primeiro passo é acolher suas emoções, especialmente a tristeza e a ansiedade.

“Eu acolho, entro em contato com esse sentimento e começo a conversar comigo: Por que eu fiquei tão chateada com aquela situação? O que me feriu? Vou olhando, sabe? Permitindo que aquilo exista. Isso já me ajudou muito na ansiedade”, conta Fernanda, acrescentando que aprendeu a técnica no livro “Maior Segredo”, que reúne ensinamentos de diversos mestres espirituais.

Veja as fotos

Reprodução / LeoDias TV
Thiago Cordeiro e Fernanda SouzaReprodução / LeoDias TV
Reprodução/LeoDias TV
Fernanda Souza fala sobre acolhimento emocional e inteligência emocional no “Entre Astros”Reprodução/LeoDias TV
Reprodução / LeoDias TV
Thiago Cordeiro e Fernanda SouzaReprodução / LeoDias TV
Reprodução / LeoDias TV
Thiago Cordeiro e Fernanda SouzaReprodução / LeoDias TV
Reprodução/Instagram
Fernanda Souza é apresentadora do reality da Netflix “Ilhados com a Sogra”Reprodução/Instagram

Leia Também

“Uma das dicas é que, quando você estiver sentindo qualquer sentimento desconfortável, você pare, sinta, se abrace e permita que aquele sentimento flua. Porque o fato de não querer estar triste ou ansioso só aumenta a ansiedade. Eu aprendi que tudo que você exclui, repete. Então, eu ficava repetindo: Não quero ficar ansiosa, e acabava aumentando a ansiedade. Hoje, às vezes, fico três minutos apenas respirando, sentindo e acolhendo esse sentimento”, continua Fernanda.

A atriz explica que, após acolher as emoções, busca elevar sua vibração por meio de sentimentos positivos como gratidão, amor e compaixão consigo mesma. “A primeira coisa é acolher. Depois, eu acesso algum sentimento mais elevado: gratidão, amor, compaixão comigo mesma, aceitação da minha energia e do que estou vivendo. Muitas vezes, nossas dores envolvem outras pessoas, mas a verdade é que não podemos mudar o outro nem o passado. Só podemos mudar a nós mesmos. Se muitos dos meus problemas vêm do outro, ok, eu aceito que ele trouxe isso e está tudo certo. Mas a responsabilidade de lidar com o que sinto é minha”, destaca.

Fernanda reforça que inteligência emocional significa assumir o cuidado com seus próprios sentimentos, sem esperar que o outro faça por nós: “Não vou conseguir transformar o outro, mas consigo me acolher como acho que deveria ser acolhida. Posso dar esse tratamento para mim mesma, entender meus sentimentos e me organizar. Isso é inteligência emocional: perceber que posso resolver minha vida sem depender do outro. Às vezes, o que estou fazendo não é maneiro, mas posso me orientar para melhorar”.

A artista ainda destaca que aceitar não significa romantizar situações ou aceitar tudo passivamente, mas sim reconhecer limites e focar no que pode ser transformado: “Aceito que não posso mudar o outro, aceito que não posso mudar o passado. Todo o mais eu posso mudar. O que a ação do outro gerou dentro de mim, eu consigo mudar”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost