Fernanda Souza revela como acolhe suas emoções e mantém a energia elevada

Na estreia do programa “Entre Astros”, nesta quarta-feira (1º/10), na LeoDias TV, a atriz Fernanda Souza detalha como lida com sentimentos negativos e momentos em que percebe sua energia baixa. Em bate-papo com o astrólogo Thiago Cordeiro, a artista explica que o primeiro passo é acolher suas emoções, especialmente a tristeza e a ansiedade.

“Eu acolho, entro em contato com esse sentimento e começo a conversar comigo: Por que eu fiquei tão chateada com aquela situação? O que me feriu? Vou olhando, sabe? Permitindo que aquilo exista. Isso já me ajudou muito na ansiedade”, conta Fernanda, acrescentando que aprendeu a técnica no livro “Maior Segredo”, que reúne ensinamentos de diversos mestres espirituais.

“Uma das dicas é que, quando você estiver sentindo qualquer sentimento desconfortável, você pare, sinta, se abrace e permita que aquele sentimento flua. Porque o fato de não querer estar triste ou ansioso só aumenta a ansiedade. Eu aprendi que tudo que você exclui, repete. Então, eu ficava repetindo: Não quero ficar ansiosa, e acabava aumentando a ansiedade. Hoje, às vezes, fico três minutos apenas respirando, sentindo e acolhendo esse sentimento”, continua Fernanda.

A atriz explica que, após acolher as emoções, busca elevar sua vibração por meio de sentimentos positivos como gratidão, amor e compaixão consigo mesma. “A primeira coisa é acolher. Depois, eu acesso algum sentimento mais elevado: gratidão, amor, compaixão comigo mesma, aceitação da minha energia e do que estou vivendo. Muitas vezes, nossas dores envolvem outras pessoas, mas a verdade é que não podemos mudar o outro nem o passado. Só podemos mudar a nós mesmos. Se muitos dos meus problemas vêm do outro, ok, eu aceito que ele trouxe isso e está tudo certo. Mas a responsabilidade de lidar com o que sinto é minha”, destaca.

Fernanda reforça que inteligência emocional significa assumir o cuidado com seus próprios sentimentos, sem esperar que o outro faça por nós: “Não vou conseguir transformar o outro, mas consigo me acolher como acho que deveria ser acolhida. Posso dar esse tratamento para mim mesma, entender meus sentimentos e me organizar. Isso é inteligência emocional: perceber que posso resolver minha vida sem depender do outro. Às vezes, o que estou fazendo não é maneiro, mas posso me orientar para melhorar”.

A artista ainda destaca que aceitar não significa romantizar situações ou aceitar tudo passivamente, mas sim reconhecer limites e focar no que pode ser transformado: “Aceito que não posso mudar o outro, aceito que não posso mudar o passado. Todo o mais eu posso mudar. O que a ação do outro gerou dentro de mim, eu consigo mudar”.