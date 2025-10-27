Fernanda Torres expõe insegurança da mãe, Fernanda Montenegro

Aos 96 anos, Fernanda Montenegro segue atenta às finanças e o cuidado com o dinheiro, segundo a filha Fernanda Torres, é quase um traço de família. Durante um evento na última sexta-feira (24/10), a atriz de Ainda Estou Aqui (2024) contou que cresceu cercada por um discurso de cautela econômica, mesmo em meio ao sucesso dos pais no teatro e na televisão.

“Sempre cresci com eles me dizendo que nós estávamos à beira da ruína. Até hoje, a mamãe fala: ‘Eu estou preparada para viver em um lugar pequeno’. Eu falo: ‘Mamãe, você tem 96, você trabalhou muito, relaxa’”, relatou Fernanda, em conversa citada pela Folha de S. Paulo.

Conhecida como um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, Montenegro ainda mantém hábitos de prudência financeira. “Até hoje, mamãe fala: ‘Tem que ter três meses garantidos para frente’. Eu digo para ela que é um pouco mais”, brincou a filha, ao comentar a forma como a mãe administra o próprio dinheiro.

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres

Fernanda Montenegro é mãe de Fernanda Torres

Fernanda Torres e Fernanda Montenegro

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres

Vencedora do Globo de Ouro, Fernanda Torres admitiu que tenta se desvencilhar da mesma sensação de insegurança que acompanhou Montenegro por décadas. “Procuro ser menos tensa com o medo da ruína, que é uma coisa que realmente acompanhou a minha mãe, um pouco porque ela era filha de operários”, explicou.