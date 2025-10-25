25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Fernanda Torres inicia filmagens de Os Corretores no Rio de Janeiro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fernanda-torres-inicia-filmagens-de-os-corretores-no-rio-de-janeiro

O novo longa Os Corretores começou a ganhar vida nesta semana no Rio de Janeiro. Escrita e protagonizada por Fernanda Torres, a produção marca o reencontro da atriz com o diretor Andrucha Waddington e traz um elenco recheado de nomes conhecidos da TV e do cinema brasileiro.

Antes de dar início às filmagens, o grupo se reuniu para uma leitura de roteiro que contou com Bruno Mazzeo, Milhem Cortaz, Irene Ravache, Fulvio Stefanini, Camila Márdila, George Sauma, Jaffar Bambirra e Katiuscia Canoro, entre outros.

Produzido pela Conspiração, em parceria com a Globo Filmes e a Sony Pictures, o filme marca mais uma colaboração entre as empresas, que recentemente lançaram Vitória, estrelado por Fernanda Montenegro. A distribuição também será feita pela Sony.

Leia também

A Conspiração é responsável por alguns dos maiores sucessos do audiovisual brasileiro, como Sob Pressão e DOM, e acumula dez indicações ao Emmy Internacional. Já a Globo Filmes, com 25 anos de trajetória, é coprodutora de títulos como Tropa de Elite 2, Minha Mãe é uma Peça 3 e Bacurau. A Sony Pictures completa o trio, com histórico de parcerias em produções como O Auto da Compadecida e 2 Filhos de Francisco.

As gravações de Os Corretores acontecem nas próximas semanas em diferentes locações do Rio de Janeiro. A data de estreia ainda não foi divulgada.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost