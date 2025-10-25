fernanda-torres-inicia-filmagens-de-os-corretores-no-rio-de-janeiro

O novo longa Os Corretores começou a ganhar vida nesta semana no Rio de Janeiro. Escrita e protagonizada por Fernanda Torres, a produção marca o reencontro da atriz com o diretor Andrucha Waddington e traz um elenco recheado de nomes conhecidos da TV e do cinema brasileiro.

Antes de dar início às filmagens, o grupo se reuniu para uma leitura de roteiro que contou com Bruno Mazzeo, Milhem Cortaz, Irene Ravache, Fulvio Stefanini, Camila Márdila, George Sauma, Jaffar Bambirra e Katiuscia Canoro, entre outros.

Produzido pela Conspiração, em parceria com a Globo Filmes e a Sony Pictures, o filme marca mais uma colaboração entre as empresas, que recentemente lançaram Vitória, estrelado por Fernanda Montenegro. A distribuição também será feita pela Sony.

Leia também

A Conspiração é responsável por alguns dos maiores sucessos do audiovisual brasileiro, como Sob Pressão e DOM, e acumula dez indicações ao Emmy Internacional. Já a Globo Filmes, com 25 anos de trajetória, é coprodutora de títulos como Tropa de Elite 2, Minha Mãe é uma Peça 3 e Bacurau. A Sony Pictures completa o trio, com histórico de parcerias em produções como O Auto da Compadecida e 2 Filhos de Francisco.

As gravações de Os Corretores acontecem nas próximas semanas em diferentes locações do Rio de Janeiro. A data de estreia ainda não foi divulgada.