fernanda-venturini-conta-como-conheceu-o-atual-namorado:-“pessoa-de-outras-vidas”

Fernanda Venturini foi a convidada do programa “Entre Astros”, comandado pelo astrólogo Thiago Cordeiro, na LeoDias TV, nesta quarta-feira (22/10). A ex-jogadora de vôlei abriu a intimidade e contou como conheceu o atual namorado, José Carlos Mello Freire.
A ex-atleta contou que pediu o romance para Iemanjá. “De tanto que eu pedi um namorado, ela me mandou até mais do que eu pedi”, comemorou Fernanda.
“Pelas cartas eu já sabia que ia conhecer uma pessoa que já tinha encontrado em outras vidas. Aí nisso você vai criando a pessoa, mas não sabia quando ia acontecer”, pontuou a ex-atleta.
Venturini contou as características que queria encontrar no novo companheiro. “Pedia mais ou menos com 50 anos, alto, com filho grande, boa relação familiar e aí veio o meu namorado advogado.”
Ela ainda contou como conheceu José Carlos, em 2021: “Eu estava pedalando no dia 21 de abril de 2021, lá no Cristo Redentor [no Rio de Janeiro], no final da pandemia. Ali ele me viu de costas – ele é de São Paulo, olhou de costas, gostou e foi atrás de mim”, declarou.
“Ali ele foi conversando. Ele tem 4 filhos, de dois casamentos. Ele disse que tinha 57 e eu brinquei que não trabalhava nessa faixa etária. Continuou o papo. Isso foi em um domingo, na terça-feira eu fui pra São Paulo, na quarta jantamos e nunca mais desgrudamos”, concluiu.