22/10/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
fernanda-venturini-conta-como-conheceu-o-atual-namorado:-“pessoa-de-outras-vidas”

Fernanda Venturini foi a convidada do programa “Entre Astros”, comandado pelo astrólogo Thiago Cordeiro, na LeoDias TV, nesta quarta-feira (22/10). A ex-jogadora de vôlei abriu a intimidade e contou como conheceu o atual namorado, José Carlos Mello Freire.

A ex-atleta contou que pediu o romance para Iemanjá. “De tanto que eu pedi um namorado, ela me mandou até mais do que eu pedi”, comemorou Fernanda.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram @fernandaventurini_oficial
Fernanda VenturiniReprodução/Instagram @fernandaventurini_oficial
Reprodução/Instagram @fernandaventurini_oficial
Fernanda VenturiniReprodução/Instagram @fernandaventurini_oficial
Reprodução/Instagram @fernandaventurini_oficial
Fernanda VenturiniReprodução/Instagram @fernandaventurini_oficial
Reprodução/Instagram @fernandaventurini_oficial
Fernanda VenturiniReprodução/Instagram @fernandaventurini_oficial

“Pelas cartas eu já sabia que ia conhecer uma pessoa que já tinha encontrado em outras vidas. Aí nisso você vai criando a pessoa, mas não sabia quando ia acontecer”, pontuou a ex-atleta.

Venturini contou as características que queria encontrar no novo companheiro. “Pedia mais ou menos com 50 anos, alto, com filho grande, boa relação familiar e aí veio o meu namorado advogado.”

Ela ainda contou como conheceu José Carlos, em 2021: “Eu estava pedalando no dia 21 de abril de 2021, lá no Cristo Redentor [no Rio de Janeiro], no final da pandemia. Ali ele me viu de costas – ele é de São Paulo, olhou de costas, gostou e foi atrás de mim”, declarou.

“Ali ele foi conversando. Ele tem 4 filhos, de dois casamentos. Ele disse que tinha 57 e eu brinquei que não trabalhava nessa faixa etária. Continuou o papo. Isso foi em um domingo, na terça-feira eu fui pra São Paulo, na quarta jantamos e nunca mais desgrudamos”, concluiu.

