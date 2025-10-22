Fernanda Venturini fala sobre relação com Bernardinho após separação

22/10/2025
fernanda-venturini-fala-sobre-relacao-com-bernardinho-apos-separacao

Em entrevista ao programa “Entre Astros”, comandado pelo astrólogo Thiago Cordeiro, da LeoDias TV, desta quarta-feira (22/10), a ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini falou sobre sua atual relação com o ex-marido, Bernardinho. Os dois se separaram em outubro de 2020 após 25 anos juntos e têm duas filhas juntas: Júlia e Vitória.

“Tenho o maior contato com ele, a gente se dá super bem. Acho que ele está namorando também, está tudo ótimo”, comentou Fernanda. Atualmente Bernardinho está em um relacionamento com a jornalista Ana Paula Araújo, apresentadora da Globo.

A ex-atleta contou que divide a criação das herdeiras Júlia, de 23 anos, e Vitória, de 13, com Bernardinho. “A gente tem uma ótima relação. Minhas filhas ficam 15 dias com ele e 15 dias comigo”, disse.

“Quando elas estão comigo, eu estou no Rio de Janeiro, e quando estão com ele, eu vou pra São Paulo. Hoje minha vida é assim”, acrescentou Fernanda Venturini, que está em um relacionamento com o advogado José Carlos Mello Freire – morador da capital paulista.

