Fernanda Venturini revela segredo para corpo saudável: “Desembrulhe menos e descasque mais”

22/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
fernanda-venturini-revela-segredo-para-corpo-saudavel:-“desembrulhe-menos-e-descasque-mais”

Fernanda Venturini resolveu utilizar a vivência no mundo do esporte para compartilhar dicas de saúde no Podcast Sacadas de Ouro, no YouTube. Em entrevista ao programa “Entre Astros”, da LeoDias TV, desta quarta-feira (22/10), a ex-jogadora de vôlei celebrou a nova fase de sua carreira.

“Falo muito [no podcast] sobre ozônio, jejum e outros pontos, como por exemplo sobre não tomar remédio. A gente é 80% do que come. Eu já cortei a farinha, açúcar e o leite. Você corta o leite e seca”, iniciou ela.

Reprodução/Instagram @fernandaventurini_oficial
Fernanda VenturiniReprodução/Instagram @fernandaventurini_oficial
Reprodução/Instagram @fernandaventurini_oficial
Fernanda VenturiniReprodução/Instagram @fernandaventurini_oficial
Reprodução/Instagram @fernandaventurini_oficial
Fernanda VenturiniReprodução/Instagram @fernandaventurini_oficial
Reprodução/Instagram @fernandaventurini_oficial
Fernanda VenturiniReprodução/Instagram @fernandaventurini_oficial

Venturini ressaltou a importância de manter hábitos saudáveis. “Desembrulhe menos e descasque mais. Você tem que ir para a feira, não para o supermercado. Tem que fazer ginastica e não ficar em casa”, destacou.

A ex-jogadora ainda pontuou que um corpo saudável ajuda a manter a mente em equilíbrio. “Então assim, se a pessoa está depressiva e doente, é preciso tirar os alimentos que inflamam o corpo. A pessoa vai melhorando”, avaliou.

