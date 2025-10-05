05/10/2025
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Fernando Diniz elogia GB após o jovem atacante marcar gol da vitória

Após triunfo eletrizante do Vasco sobre o Vitória pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz elogiou o atacante GB, após o jovem marcar o gol salvador no último minuto em São Januário, neste domingo (5/10).

“Ele é muito talentoso. A gente jogou muito mal contra o Corinthians, ele foi vaiado e hoje foi celebrado. Acho que nenhum torcedor acreditava que GB faria o gol da vitória hoje. Ele fez porque é muito bom jogador. Cabeceia bem e é bom com as duas pernas, é um jogador que eu aposto bastante no médio prazo”, disse Fernando Diniz, em entrevista coletiva pós-jogo.

O treinador disse também que o sistema defensivo do Vasco se comportou mal no primeiro tempo. Segundo Diniz, a equipe não poderia ter recuado após abrir o placar.

“A gente atacou muito bem, principalmente no segundo tempo, e defendemos mal, principalmente no primeiro tempo. Fizemos o gol cedo e recuamos de uma forma inapropriada, que não deveríamos. Ficamos descaracterizados. A forma seria continuar pressionando, mas não fizemos isso”, completou o treinador.

Agora, o Vasco vai ter um período de preparação para a próxima rodada do Brasileirão, já que o Brasileirão sofrerá uma pausa por conta da Data Fifa. O Cruzmaltino visita o Fortaleza no dia 15 de outubro, às 21h30, no Estádio Castelão.

