Fernando Fernandes desabafa sobre solidão e desejo de ser pai solo

O apresentador Fernando Fernandes, que comanda o programa Esporte Espetacular, da TV Globo, abriu o coração e falou do desejo de formar uma família e do sonho de ser pai. O famoso, que participou do BBB2 e ficou paraplégico após um acidente em 2009, também comentou sobre questões como solidão e inclusão na televisão brasileira.

Leia também

Família

Fernando Fernandes, de 44 anos, disse que tem “falhado” no seu plano de constituir uma família e que, por isso, não descarta a possibilidade de adotar uma criança no futuro. Em entrevista ao jornal O Globo, ele também falou sobre como lida com a solidão.

“Quando você vai chegando a uma certa idade, a solitude faz bem também”, afirmou ele, que já competiu profissionalmente como atleta paralímpico antes de virar apresentador. “Eu me dou bem comigo, sei me resolver. Isso é um ponto positivo, mas por outro lado também é negativo quando você pensa nessa questão de família”, ressaltou.

O colega de Karine Alves diz que gostaria de ser pai, mesmo que solo. “Eu tenho vontade, sim, de ter filho, acho que esse é o plano no qual mais tenho falhado. Mas nunca é tarde para acertar. Tenho vontade de adotar também. Tenho um sobrinho adotado que é o amor da minha vida. Por isso, se eu não estiver com alguém até uma certa idade, vou adotar.”

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Fernando Fernandes é atleta paralímpico e ex-BBB

Foto: Globo/Divulgação 2 de 7

Fernando Fernandes é o apresentador do No Limite

Foto: Globo/Divulgação 3 de 7

Fernando Fernandes é tetracampeão mundial de paracanoagem e se tornou atleta paralímpico após sua passagem pelo BBB 2

Reprodução 4 de 7

Fernando Fernandes mostrou o preparo para o teste

Instagram/Reprodução 5 de 7

Fernando Fernandes

João Sal e Lu Prezia 6 de 7

“Me sacudiu”, define Fernando Fernandes após voltar a andar

Instagram/Reprodução 7 de 7

“Não me lembrava”, revela Fernando Fernandes sobre voltar a andar

Instagram/Reprodução

Representatividade

Antes de assumir o Esporte Espetacular, Fernando Fernandes também comandou o reality No Limite, também na TV Globo. Na conversa, ele também falou da importância de representar pessoas com deficiência na televisão. “A inclusão é isso, quando você ocupa espaços que até então não te pertenceriam”, apontou.

“Acho que muitas vezes o preconceito vem por falta de informação, de referência e de visão. Eu entendi que não adiantava só falar sobre inclusão e não agir. Vi que eu precisava ocupar esses espaços através da minha capacidade, e não da minha incapacidade, da minha deficiência”, complementou.

Segundo Fernando Fernandes, pessoas com deficiência são menosprezadas. “Vivemos numa sociedade que está o tempo inteiro desacreditando de mim, de você, de todos. E então chega alguém que, aos olhos da sociedade, é inválido e de repente está mostrando toda a sua validade, credibilidade e força”, comentou.