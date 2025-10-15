Fernando Fernandes desabafa sobre solidão e desejo de ser pai solo

O apresentador Fernando Fernandes, que comanda o programa Esporte Espetacular, da TV Globo, abriu o coração e falou do desejo de formar uma família e do sonho de ser pai. O famoso, que participou do BBB2 e ficou paraplégico após um acidente em 2009, também comentou sobre questões como solidão e inclusão na televisão brasileira.
Família
Fernando Fernandes, de 44 anos, disse que tem “falhado” no seu plano de constituir uma família e que, por isso, não descarta a possibilidade de adotar uma criança no futuro. Em entrevista ao jornal O Globo, ele também falou sobre como lida com a solidão.
“Quando você vai chegando a uma certa idade, a solitude faz bem também”, afirmou ele, que já competiu profissionalmente como atleta paralímpico antes de virar apresentador. “Eu me dou bem comigo, sei me resolver. Isso é um ponto positivo, mas por outro lado também é negativo quando você pensa nessa questão de família”, ressaltou.
O colega de Karine Alves diz que gostaria de ser pai, mesmo que solo. “Eu tenho vontade, sim, de ter filho, acho que esse é o plano no qual mais tenho falhado. Mas nunca é tarde para acertar. Tenho vontade de adotar também. Tenho um sobrinho adotado que é o amor da minha vida. Por isso, se eu não estiver com alguém até uma certa idade, vou adotar.”
Representatividade
Antes de assumir o Esporte Espetacular, Fernando Fernandes também comandou o reality No Limite, também na TV Globo. Na conversa, ele também falou da importância de representar pessoas com deficiência na televisão. “A inclusão é isso, quando você ocupa espaços que até então não te pertenceriam”, apontou.
“Acho que muitas vezes o preconceito vem por falta de informação, de referência e de visão. Eu entendi que não adiantava só falar sobre inclusão e não agir. Vi que eu precisava ocupar esses espaços através da minha capacidade, e não da minha incapacidade, da minha deficiência”, complementou.
Segundo Fernando Fernandes, pessoas com deficiência são menosprezadas. “Vivemos numa sociedade que está o tempo inteiro desacreditando de mim, de você, de todos. E então chega alguém que, aos olhos da sociedade, é inválido e de repente está mostrando toda a sua validade, credibilidade e força”, comentou.