fernando-sampaio-esclarece-suposta-briga-com-gaby-spanic-nos-bastidores-da-record

Após a repercussão do suposto desentendimento entre Fernando Sampaio e a atriz Gaby Spanic nos bastidores da Record, na gravação do quadro “Fuzenda”, comandado por Márcia Fu em “A Fazenda 17”, a assessoria do ex-participante do reality show veio a público esclarecer as informações.
Segundo nota assinada pela advogada Drª Sabrina Picanço e enviada ao portal LeoDias, o ator “em momento algum discutiu, criou situações ou teve qualquer tipo de desavença com pessoas da Record ou com colegas”.
O comunicado reforça ainda que Fernando “vem cumprindo com profissionalismo todas as agendas previstas para os eliminados de A Fazenda e mantém uma boa relação com a maioria dos apresentadores e equipes da emissora”.
A representante jurídica afirmou também que o conteúdo das publicações tem causado prejuízos à imagem do artista, e que as medidas cabíveis já estão sendo tomadas: “Infelizmente, essas publicações têm causado um grande prejuízo à imagem dele”, destacou.
O caso ganhou destaque nas redes sociais após rumores de que Fernando teria se desentendido com Gaby Spanic durante as gravações do Fuzenda, quadro que reúne ex-participantes do reality rural em desafios e dinâmicas. No entanto, de acordo com a defesa, não há qualquer registro de conflito entre os dois artistas.
Procurada, a Record negou o ocorrido.