24/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Fernando Sampaio esclarece suposta briga com Gaby Spanic nos bastidores da Record

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fernando-sampaio-esclarece-suposta-briga-com-gaby-spanic-nos-bastidores-da-record

Após a repercussão do suposto desentendimento entre Fernando Sampaio e a atriz Gaby Spanic nos bastidores da Record, na gravação do quadro “Fuzenda”, comandado por Márcia Fu em “A Fazenda 17”, a assessoria do ex-participante do reality show veio a público esclarecer as informações.

Segundo nota assinada pela advogada Drª Sabrina Picanço e enviada ao portal LeoDias, o ator “em momento algum discutiu, criou situações ou teve qualquer tipo de desavença com pessoas da Record ou com colegas”.

Veja as fotos

Reprodução: Record
Fernando Sampaio, “A Fazenda 17”Reprodução: Record
Reprodução: Record
Fernando Sampaio, “A Fazenda 17”Reprodução: Record
Reprodução: Record
Fernando Sampaio e Gaby SpanicReprodução: Record
Reprodução: Instagram
“Tentem me cancelar!”: Fernando Sampaio desafia haters e rebate acusações após polêmica com Gaby SpanicReprodução: Instagram
Reprodução: YouTube/Link Podcast
Fernando Sampaio durante a Live do Eliminado do Link PodcastReprodução: YouTube/Link Podcast

Leia Também

O comunicado reforça ainda que Fernando “vem cumprindo com profissionalismo todas as agendas previstas para os eliminados de A Fazenda e mantém uma boa relação com a maioria dos apresentadores e equipes da emissora”.

A representante jurídica afirmou também que o conteúdo das publicações tem causado prejuízos à imagem do artista, e que as medidas cabíveis já estão sendo tomadas: “Infelizmente, essas publicações têm causado um grande prejuízo à imagem dele”, destacou.

O caso ganhou destaque nas redes sociais após rumores de que Fernando teria se desentendido com Gaby Spanic durante as gravações do Fuzenda, quadro que reúne ex-participantes do reality rural em desafios e dinâmicas. No entanto, de acordo com a defesa, não há qualquer registro de conflito entre os dois artistas.

Procurada, a Record negou o ocorrido.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost