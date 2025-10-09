ferrari-avalia-gabriel-bortoleto-para-2027-em-meio-a-incertezas-no-time.-saiba-mais!

A Ferrari tem observado de perto o desempenho de Gabriel Bortoleto em sua primeira temporada na Fórmula 1. Segundo o jornal suíço Blick, o brasileiro entrou na lista de possíveis reforços da escuderia a partir de 2027, ano em que seu contrato com a Sauber/Audi chega ao fim.

A informação surge em um momento de instabilidade da equipe italiana. A chegada de Lewis Hamilton não trouxe os resultados esperados, com o time acumulando erros estratégicos, falhas em pit stops e dificuldades de adaptação do heptacampeão ao carro SF-25. Apesar de Hamilton e Charles Leclerc terem vínculo até 2026, o futuro da dupla em Maranello ainda é incerto.

Bortoleto, por sua vez, tem chamado a atenção pelo rendimento consistente. Em 18 corridas disputadas até agora, somou 18 pontos, incluindo um sexto lugar no Grande Prêmio da Hungria, seu melhor resultado até o momento. O desempenho reforça sua presença entre os nomes considerados pela Ferrari para um novo ciclo.

O australiano Oscar Piastri, atual líder do campeonato, também aparece entre os pilotos especulados. O corredor da McLaren enfrenta turbulências internas e já demonstrou abertura para avaliar alternativas, o que pode intensificar a disputa por um lugar na equipe italiana nos próximos anos.

