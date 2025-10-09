09/10/2025
Universo POP
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump

Ferrari avalia Gabriel Bortoleto para 2027 em meio a incertezas no time. Saiba mais!

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ferrari-avalia-gabriel-bortoleto-para-2027-em-meio-a-incertezas-no-time.-saiba-mais!

A Ferrari tem observado de perto o desempenho de Gabriel Bortoleto em sua primeira temporada na Fórmula 1. Segundo o jornal suíço Blick, o brasileiro entrou na lista de possíveis reforços da escuderia a partir de 2027, ano em que seu contrato com a Sauber/Audi chega ao fim.

A informação surge em um momento de instabilidade da equipe italiana. A chegada de Lewis Hamilton não trouxe os resultados esperados, com o time acumulando erros estratégicos, falhas em pit stops e dificuldades de adaptação do heptacampeão ao carro SF-25. Apesar de Hamilton e Charles Leclerc terem vínculo até 2026, o futuro da dupla em Maranello ainda é incerto.

Veja as fotos

Reprodução/x: @ScuderiaFerrari
Lewis Hamilton e Charles LeclarcReprodução/x: @ScuderiaFerrari
Reprodução/x: @ScuderiaFerrari
Ferrari resgata legado de Niki Lauda com pintura retrô no GP de MonzaReprodução/x: @ScuderiaFerrari
Reprodução/Instagram: @gabrielbortoleto_
Gabriel BortoletoReprodução/Instagram: @gabrielbortoleto_
Reprodução/x: @stakef1team_ks
Gabriel BortoletoReprodução/x: @stakef1team_ks

Leia Também

Bortoleto, por sua vez, tem chamado a atenção pelo rendimento consistente. Em 18 corridas disputadas até agora, somou 18 pontos, incluindo um sexto lugar no Grande Prêmio da Hungria, seu melhor resultado até o momento. O desempenho reforça sua presença entre os nomes considerados pela Ferrari para um novo ciclo.

O australiano Oscar Piastri, atual líder do campeonato, também aparece entre os pilotos especulados. O corredor da McLaren enfrenta turbulências internas e já demonstrou abertura para avaliar alternativas, o que pode intensificar a disputa por um lugar na equipe italiana nos próximos anos.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost