Festa da Padroeira: veja programação completa do Santuário de Aparecida

Com o tema “Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida”, a tradicional Festa da Padroeira, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, tem na programação novena, procissões e shows que acontecem até este domingo (12/10), data em que a santa é celebrada.

O Santuário Nacional de Aparecida, localizado em Aparecida, no interior de São Paulo, é preparado para acolher milhares de visitantes todos os anos. Para aproveitar a programação do fim de semana, o Metrópoles preparou um guia com os principais destaques (veja abaixo).

Programação da festa de Nossa Senhora Aparecida

Sábado (11/10)

5h30: Toque dos sinos

6h: Missa*

7h30: Escola de Maria

9h: Missa*

10h30: Missa*

12h: Missa*

14h30: Acolhida no Altar Central*

15h: Novena da Tarde*

16h30: Missa*

18h30: Acolhida no Altar Central*

19h: Novena Solene com Dom Dirceu de Oliveira Medeiros*

20h30: Procissão Memória para a Capela São Geraldo*

23h: Vigília Mariana

Domingo (12/10)

0h: Vigília Mariana

4h45: Toque dos sinos

5h: Missa*

6h30: Escola de Maria*

8h: Missa solene*

10h30: Missa*

12h: Toque dos sinos

12h: Missa das crianças*

14h: Missa*

15h: Consagração solene (Basílica Histórica)*

16h: Missa*

18h: Missa de encerramento e procissão solene*

*As missas e celebrações também serão transmitidas ao vivo nas redes sociais do Santuário Nacional, no aplicativo Aparecida e no site da Basílica.

O Santuário pode abrigar cerca de 35 mil pessoas por celebração e começa dias antes do domingo, principalmente por causa da peregrinação de milhares de pessoas, que saem de todo o Brasil em direção à Basílica.

Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior do estado de São Paulo

Festa de Nossa Senhora Aparecida de 2024 teve tema "Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança"

Evento conta com a peregrinação de milhares de pessoas, que saem de todo o Brasil, em direção à basílica

São 10 missas que vão de 00h até às 18h

O Santuário pode abrigar cerca de 35 mil pessoas por celebração

Como chegar a Aparecida

O trajeto pode ser feito de carro, de ônibus, de bicicleta e até a pé pela Via Dutra. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) montou a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2025, que se estenderá até segunda-feira (13/10), para ajudar com a segurança dos romeiros.

Leia também

Uma novidade na operação da PRF deste ano é o lançamento de um canal oficial no WhastApp, em que são postadas, em tempo real, informações sobre interdições, acidentes e dicas para romeiros e demais usuários da via que estarão transitando pela Dutra durante o mês.

Recomendações de segurança para romeiros:

Atenção redobrada principalmente ao aproximar-se dos trechos em obras . Procure seguir pelos caminhos indicados pela sinalização e jamais caminhe sobre a faixa de rolamento.

. Procure seguir pelos e jamais caminhe sobre a faixa de rolamento. Use roupas claras e coletes refletivos .

. Quando em grupos, ande em fila indiana .

. Transitar no sentido oposto ao dos veículos.

ao dos veículos. Evite o uso do celular ou qualquer outro equipamento que possa causar distração durante a caminhada.

ou qualquer outro equipamento que possa causar distração durante a caminhada. Evite caminhar à noite , quando a visibilidade é reduzida, especialmente em caso de chuva, pois além da falta de visibilidade, as chuvas aumentam as chances de acidentes na rodovia.

, quando a visibilidade é reduzida, especialmente em caso de chuva, pois além da falta de visibilidade, as chuvas aumentam as chances de acidentes na rodovia. Faça um planejamento prévio da viagem , programando os pontos de parada.

, programando os pontos de parada. Use proteção solar.

Hidrate-se bem;

bem; Em caso de emergência ligue 191.

Orientações aos motoristas: