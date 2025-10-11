Festa da Padroeira: veja programação completa do Santuário de Aparecida

Com o tema “Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida”, a tradicional Festa da Padroeira, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, tem na programação novena, procissões e shows que acontecem até este domingo (12/10), data em que a santa é celebrada.
O Santuário Nacional de Aparecida, localizado em Aparecida, no interior de São Paulo, é preparado para acolher milhares de visitantes todos os anos. Para aproveitar a programação do fim de semana, o Metrópoles preparou um guia com os principais destaques (veja abaixo).
Programação da festa de Nossa Senhora Aparecida
Sábado (11/10)
- 5h30: Toque dos sinos
- 6h: Missa*
- 7h30: Escola de Maria
- 9h: Missa*
- 10h30: Missa*
- 12h: Missa*
- 14h30: Acolhida no Altar Central*
- 15h: Novena da Tarde*
- 16h30: Missa*
- 18h30: Acolhida no Altar Central*
- 19h: Novena Solene com Dom Dirceu de Oliveira Medeiros*
- 20h30: Procissão Memória para a Capela São Geraldo*
- 23h: Vigília Mariana
Domingo (12/10)
- 0h: Vigília Mariana
- 4h45: Toque dos sinos
- 5h: Missa*
- 6h30: Escola de Maria*
- 8h: Missa solene*
- 10h30: Missa*
- 12h: Toque dos sinos
- 12h: Missa das crianças*
- 14h: Missa*
- 15h: Consagração solene (Basílica Histórica)*
- 16h: Missa*
- 18h: Missa de encerramento e procissão solene*
*As missas e celebrações também serão transmitidas ao vivo nas redes sociais do Santuário Nacional, no aplicativo Aparecida e no site da Basílica.
O Santuário pode abrigar cerca de 35 mil pessoas por celebração e começa dias antes do domingo, principalmente por causa da peregrinação de milhares de pessoas, que saem de todo o Brasil em direção à Basílica.
Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior do estado de São Paulo
Valter Campanato/ Agência Brasil2 de 5
Festa de Nossa Senhora Aparecida de 2024 teve tema "Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança"
Rovena Rosa/ Agência Brasil3 de 5
Evento conta com a peregrinação de milhares de pessoas, que saem de todo o Brasil, em direção à basílica
Felipe Guimarães/ Santuário Nacional4 de 5
São 10 missas que vão de 00h até às 18h
Thiago Leon/ Santuário Nacional5 de 5
O Santuário pode abrigar cerca de 35 mil pessoas por celebração
Thiago Leon/ Santuário Nacional
Como chegar a Aparecida
O trajeto pode ser feito de carro, de ônibus, de bicicleta e até a pé pela Via Dutra. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) montou a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2025, que se estenderá até segunda-feira (13/10), para ajudar com a segurança dos romeiros.
Uma novidade na operação da PRF deste ano é o lançamento de um canal oficial no WhastApp, em que são postadas, em tempo real, informações sobre interdições, acidentes e dicas para romeiros e demais usuários da via que estarão transitando pela Dutra durante o mês.
Recomendações de segurança para romeiros:
- Atenção redobrada principalmente ao aproximar-se dos trechos em obras. Procure seguir pelos caminhos indicados pela sinalização e jamais caminhe sobre a faixa de rolamento.
- Use roupas claras e coletes refletivos.
- Quando em grupos, ande em fila indiana.
- Transitar no sentido oposto ao dos veículos.
- Evite o uso do celular ou qualquer outro equipamento que possa causar distração durante a caminhada.
- Evite caminhar à noite, quando a visibilidade é reduzida, especialmente em caso de chuva, pois além da falta de visibilidade, as chuvas aumentam as chances de acidentes na rodovia.
- Faça um planejamento prévio da viagem, programando os pontos de parada.
- Use proteção solar.
- Hidrate-se bem;
- Em caso de emergência ligue 191.
Orientações aos motoristas:
- Atenção redobrada diante da presença de pedestres.
- Respeite os limites de velocidade e sinalização da via.
- Não use celular durante a condução do veículo.
- Se precisar fazer uma parada, evite acostamentos: busque locais seguros, como postos de gasolina, entrada de comércio ou propriedade.
- Se beber, não dirija.
- Tenha cautela redobrada nas alças de entrada e saída das vias marginais.
- Em caso de emergência ligue 191.