11/10/2025
Universo POP
Festa da Padroeira: veja programação completa do Santuário de Aparecida

Escrito por Metrópoles
festa-da-padroeira:-veja-programacao-completa-do-santuario-de-aparecida

Com o tema “Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida”, a tradicional Festa da Padroeira, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, tem na programação novena, procissões e shows que acontecem até este domingo (12/10), data em que a santa é celebrada.

O Santuário Nacional de Aparecida, localizado em Aparecida, no interior de São Paulo, é preparado para acolher milhares de visitantes todos os anos. Para aproveitar a programação do fim de semana, o Metrópoles preparou um guia com os principais destaques (veja abaixo).

Programação da festa de Nossa Senhora Aparecida

Sábado (11/10)

  • 5h30: Toque dos sinos
  • 6h: Missa*
  • 7h30: Escola de Maria
  • 9h: Missa*
  • 10h30: Missa*
  • 12h: Missa*
  • 14h30: Acolhida no Altar Central*
  • 15h: Novena da Tarde*
  • 16h30: Missa*
  • 18h30: Acolhida no Altar Central*
  • 19h: Novena Solene com Dom Dirceu de Oliveira Medeiros*
  • 20h30: Procissão Memória para a Capela São Geraldo*
  • 23h: Vigília Mariana

Domingo (12/10)

  • 0h: Vigília Mariana
  • 4h45: Toque dos sinos
  • 5h: Missa*
  • 6h30: Escola de Maria*
  • 8h: Missa solene*
  • 10h30: Missa*
  • 12h: Toque dos sinos
  • 12h: Missa das crianças*
  • 14h: Missa*
  • 15h: Consagração solene (Basílica Histórica)*
  • 16h: Missa*
  • 18h: Missa de encerramento e procissão solene*

*As missas e celebrações também serão transmitidas ao vivo nas redes sociais do Santuário Nacional, no aplicativo Aparecida e no site da Basílica.

O Santuário pode abrigar cerca de 35 mil pessoas por celebração e começa dias antes do domingo, principalmente por causa da peregrinação de milhares de pessoas, que saem de todo o Brasil em direção à Basílica.

Festa de Nossa Senhora Aparecida de 2024 teve tema "Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança"
Evento conta com a peregrinação de milhares de pessoas, que saem de todo o Brasil, em direção à basílica
São 10 missas que vão de 00h até às 18h
O Santuário pode abrigar cerca de 35 mil pessoas por celebração

Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior do estado de São Paulo

Valter Campanato/ Agência Brasil2 de 5

Festa de Nossa Senhora Aparecida de 2024 teve tema “Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança”

Rovena Rosa/ Agência Brasil3 de 5

Evento conta com a peregrinação de milhares de pessoas, que saem de todo o Brasil, em direção à basílica

Felipe Guimarães/ Santuário Nacional4 de 5

São 10 missas que vão de 00h até às 18h

Thiago Leon/ Santuário Nacional5 de 5

O Santuário pode abrigar cerca de 35 mil pessoas por celebração

Thiago Leon/ Santuário Nacional

Como chegar a Aparecida

O trajeto pode ser feito de carro, de ônibus, de bicicleta e até a pé pela Via Dutra. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) montou a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2025, que se estenderá até segunda-feira (13/10), para ajudar com a segurança dos romeiros.

Uma novidade na operação da PRF deste ano é o lançamento de um canal oficial no WhastApp, em que são postadas, em tempo real, informações sobre interdições, acidentes e dicas para romeiros e demais usuários da via que estarão transitando pela Dutra durante o mês.

Recomendações de segurança para romeiros:

  • Atenção redobrada principalmente ao aproximar-se dos trechos em obras. Procure seguir pelos caminhos indicados pela sinalização e jamais caminhe sobre a faixa de rolamento.
  • Use roupas claras e coletes refletivos.
  • Quando em grupos, ande em fila indiana.
  • Transitar no sentido oposto ao dos veículos.
  • Evite o uso do celular ou qualquer outro equipamento que possa causar distração durante a caminhada.
  • Evite caminhar à noite, quando a visibilidade é reduzida, especialmente em caso de chuva, pois além da falta de visibilidade, as chuvas aumentam as chances de acidentes na rodovia.
  • Faça um planejamento prévio da viagem, programando os pontos de parada.
  • Use proteção solar.
  • Hidrate-se bem;
  • Em caso de emergência ligue 191.

Orientações aos motoristas:

  • Atenção redobrada diante da presença de pedestres.
  • Respeite os limites de velocidade e sinalização da via.
  • Não use celular durante a condução do veículo.
  • Se precisar fazer uma parada, evite acostamentos: busque locais seguros, como postos de gasolina, entrada de comércio ou propriedade.
  • Se beber, não dirija.
  • Tenha cautela redobrada nas alças de entrada e saída das vias marginais.
  • Em caso de emergência ligue 191.
