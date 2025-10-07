07/10/2025
Festa de 12 anos da filha de César Menotti tem inspiração em cidade futurista e música

Juju Menotti, filha mais velha de Fabiano, da dupla César Menotti & Fabiano, comemorou seu aniversário de 12 anos na noite da última segunda-feira (6/10), no Extremo Parque Indoor, em Belo Horizonte, em grande estilo. O tema da festa, “Juju Menotti City – A Cidade Futurista da Música e da Diversão”, trouxe muita tecnologia e criatividade, transformando o espaço em uma verdadeira cidade encantada, projetada especialmente para a celebração.

Ao chegar ao evento, os convidados foram imersos em uma experiência completa de diversão. Desde a entrada, com um check-in aéreo e avião cenográfico, até a interação com atores fantasiados de policial federal, piloto e aeromoça, cada detalhe da festa foi pensado para transportar todos a um universo lúdico e cheio de magia.

Veja as fotos

As crianças receberam passaportes personalizados, que foram carimbados ao longo do percurso, e ainda “dinheirinhos” para gastar no final da festa, adquirindo lembrancinhas exclusivas no “Duty Free Juju Menotti”.

A celebração contou ainda com um show do Open Farra, que trouxe remixes de músicas sertanejas e uma série de performances animadas, incluindo a participação especial de um boneco de Fabiano Menotti, pai da aniversariante, garantindo momentos divertidos e memoráveis para todos os convidados.

Além de Juju, o cantor sertanejo é pai da pequena Izabela; ambas são frutos do casamento do artista com a psicóloga e influenciadora Gaby Menotti.

