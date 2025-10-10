10/10/2025
Festa de Aparecida na Esplanada quer reacender a esperança, diz pároco

Escrito por Metrópoles
festa-de-aparecida-na-esplanada-quer-reacender-a-esperanca,-diz-paroco

Pároco da Catedral Metropolitana de Brasília, que está organizando a tradicional Festa de Nossa Senhora Aparecida na Esplanada dos Ministérios, o padre Agenor Vieira falou ao Metrópoles sobre a importância do evento.

A celebração deste ano tem como tema “Maria, Mãe da Esperança”, e, segundo o pároco, a escolha levou em consideração o momento vivido em todo o mundo.

“Vivemos um período marcado por intensa polarização em diversas esferas – política, religiosa e social. A escolha deste tema visa a reacender a esperança em nossos corações”, observou.

Segundo o padre Agenor, a dimensão da guerra, especialmente no cenário global, evidencia ainda mais a necessidade de fé, paz e esperança.

11 imagensFesta para a Padroeira do Brasil Festa para a Padroeira do Brasil Festa para a Padroeira do Brasil Fechar modal.1 de 11

Festa para a Padroeira do Brasil

Fotos: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto2 de 11

Festa para a Padroeira do Brasil

Fotos: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto3 de 11

Festa para a Padroeira do Brasil

Fotos: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto4 de 11

Fotos: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto5 de 11

Festa para a Padroeira do Brasil

Fotos: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto6 de 11

Fotos: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto7 de 11

Dia de Nossa Senhora Aparecida ocorre em 12 de outubro

Fotos: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto8 de 11

Fotos: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto9 de 11

Evento religioso une católicos

Fotos: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto10 de 11

Católicos celebram Nossa Senhora da Aparecida

Fotos: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto11 de 11

Evento católico reúne fiéis

Fotos: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

“Participar desta festa na Esplanada dos Ministérios, imbuídos do desejo de esperança e exercitando a fé para alcançar a paz, é um anseio e uma necessidade premente para os dias atuais”, afirmou.

“Dias finais serão de muita graça”

Fundador do centro de evangelização, o padre Moacir Anastácio é o responsável pela missa desta sexta. Ao Metrópoles ele ressaltou que crê nas bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. “Ela vem para nos abençoar e nos auxiliar, manifestando-se em nossas vidas para nos conduzir a Jesus Cristo”, afirmou.

Mesmo nos últimos dias, padre Moacir lembrou que ainda dá tempo de participar da festa.

“Convidamos aqueles que ainda não participaram e também aqueles que já se juntaram a nós para festejar esses últimos dias. Convidamos você a vir, meu irmão, em busca da graça, da cura e da libertação, a fim de experimentar a ressurreição em Jesus Cristo”, disse o pároco.

Sobre a expectativa para a reta final do evento, padre Moacir comentou que espera por dias “verdadeiramente memoráveis”. “Estamos certos de que estes dias finais serão de muita graça, bênção e esperança para o nosso povo”, avaliou.

Ele também deu um recado àqueles que se sentem afastados da Igreja. “Você, que há anos não frequenta uma missa, este é o momento de recomeçar. Vale a pena renovar a fé. Seguir Jesus Cristo, caminhar com Ele, estar em Sua presença, é uma graça”, aconselhou.

logo-contil-1.png

