Festa de Aparecida na Esplanada quer reacender a esperança, diz pároco

Pároco da Catedral Metropolitana de Brasília, que está organizando a tradicional Festa de Nossa Senhora Aparecida na Esplanada dos Ministérios, o padre Agenor Vieira falou ao Metrópoles sobre a importância do evento.
A celebração deste ano tem como tema “Maria, Mãe da Esperança”, e, segundo o pároco, a escolha levou em consideração o momento vivido em todo o mundo.
“Vivemos um período marcado por intensa polarização em diversas esferas – política, religiosa e social. A escolha deste tema visa a reacender a esperança em nossos corações”, observou.
Segundo o padre Agenor, a dimensão da guerra, especialmente no cenário global, evidencia ainda mais a necessidade de fé, paz e esperança.
Festa para a Padroeira do Brasil
Festa para a Padroeira do Brasil
Festa para a Padroeira do Brasil
Festa para a Padroeira do Brasil
Dia de Nossa Senhora Aparecida ocorre em 12 de outubro
Evento religioso une católicos
Católicos celebram Nossa Senhora da Aparecida
Evento católico reúne fiéis
“Participar desta festa na Esplanada dos Ministérios, imbuídos do desejo de esperança e exercitando a fé para alcançar a paz, é um anseio e uma necessidade premente para os dias atuais”, afirmou.
“Dias finais serão de muita graça”
Fundador do centro de evangelização, o padre Moacir Anastácio é o responsável pela missa desta sexta. Ao Metrópoles ele ressaltou que crê nas bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. “Ela vem para nos abençoar e nos auxiliar, manifestando-se em nossas vidas para nos conduzir a Jesus Cristo”, afirmou.
Mesmo nos últimos dias, padre Moacir lembrou que ainda dá tempo de participar da festa.
“Convidamos aqueles que ainda não participaram e também aqueles que já se juntaram a nós para festejar esses últimos dias. Convidamos você a vir, meu irmão, em busca da graça, da cura e da libertação, a fim de experimentar a ressurreição em Jesus Cristo”, disse o pároco.
Sobre a expectativa para a reta final do evento, padre Moacir comentou que espera por dias “verdadeiramente memoráveis”. “Estamos certos de que estes dias finais serão de muita graça, bênção e esperança para o nosso povo”, avaliou.
Ele também deu um recado àqueles que se sentem afastados da Igreja. “Você, que há anos não frequenta uma missa, este é o momento de recomeçar. Vale a pena renovar a fé. Seguir Jesus Cristo, caminhar com Ele, estar em Sua presença, é uma graça”, aconselhou.