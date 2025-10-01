Festa de Mavie, filha de Neymar, custará R$ 4 milhões e terá balões importados da Itália

01/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, está completando dois aninhos na próxima segunda-feira (6/10), mas a pequena terá a celebração de seu aniversário nesta quinta-feira (2/10), no Ilha Porchat Clube, em São Vicente, São Paulo. O evento luxuoso está avaliado em cerca de R$ 4 milhões, com direito a balões importados da Itália. Fontes do portal LeoDias afirmaram que o evento será grandioso e que a Baixada Santista nunca teve um evento deste porte.

A parte do buffet será oferecida pela chef Mônica Chaves, conhecida pelos famosos banquetes das festas escandalosas da Claudia Leitte. Enquanto a decoração, que começou a ser montada ainda nesta terça-feira (29/9), será realizada pela Flávia Ribeiro, e conta ainda com dez mil balões que vieram da Itália para a ornamentação do evento.

Os convidados que chegarem ao litoral de helicóptero irão pousar no heliponto da Tribuna e seguirão de carro até o Ilha Porchat Clube, em São Vicente, onde será a festança.

A festança terá início por volta das 14 horas, com direito a uma vista panorâmica da cidade de Santos. O local estava deteriorado e recebeu investimentos do próprio Neymar para a comemoração do aniversário de dois anos da filha.

