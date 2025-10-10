Festa de N. Srª Aparecida: assista às festividades desta sexta (10/10)

A tradicional Festa de Nossa Senhora Aparecida na Esplanada dos Ministérios chega à 27ª edição em 2025. Organizada pela Catedral Metropolitana de Brasília, a celebração deste ano terá o tema “Maria, Mãe da Esperança”.

O Grupo Metrópoles estará presente nas homenagens à padroeira do Brasil e transmite as festividades pelo canal do YouTube, com patrocínio da Rede Vivendas.

Acompanhe ao vivo:

Confira a programação do dia 10 de outubro no Espaço da Padroeira:

– Abertura das barracas de alimentação: 17h;

– Oração do Terço: 18h30;

– Missa presidida pelo padre Moacir Anastácio (Renascidos em Pentecostes): 19h;

– Show com Anísio Coelho: na sequência.