11/10/2025
Festa de Nossa Srª Aparecida reúne multidão na Esplanada, em Brasília

A Esplanada dos Ministérios parou neste sábado (11/10) para a celebração da Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, que em 2025 chega à 27ª edição.

O evento, que reuniu centenas de fiéis, foi celebrado pelo arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa.

Veja fotos da celebração da Santa Missa:

10 imagens

Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília

Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta

A Catedral Metropolitana de Brasília organiza a celebração deste ano, que tem como tema “Maria, Mãe da Esperança”.

A programação deste sábado (11/10) começou com o Jubileu da Juventude e dos Crismandos, às 15h, seguido de uma procissão pela Esplanada, às 16h.

Às 17h, o público conferiu o show de Junho Chu, e, às 18h, ocorreu o momento “Diz aí Dom Paulo e Dom Denilson”. Após um intervalo, a programação retomou às 21h30 com o show da Comunidade Colo de Deus, seguido de adoração e bênção com o Santíssimo, às 22h30.

O evento será encerrado neste domingo (12/10) com uma série de atividades, incluindo a 1ª Corrida e Caminhada da Padroeira e o show da cantora Laura Viana.

