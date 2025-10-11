Festa de Nossa Srª Aparecida reúne multidão na Esplanada, em Brasília

A Esplanada dos Ministérios parou neste sábado (11/10) para a celebração da Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, que em 2025 chega à 27ª edição.
O evento, que reuniu centenas de fiéis, foi celebrado pelo arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa.
Veja fotos da celebração da Santa Missa:
10 imagensFechar modal.1 de 10
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília
Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
2 de 10
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília
Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
3 de 10
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília
Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
4 de 10
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília
Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
5 de 10
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília
Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
6 de 10
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília
Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
7 de 10
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília
Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
8 de 10
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília
Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
9 de 10
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília
Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
10 de 10
Santa Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, em Brasília
Foto: Cristiano Costa / @cristianocosta
A Catedral Metropolitana de Brasília organiza a celebração deste ano, que tem como tema “Maria, Mãe da Esperança”.
Leia também
-
Oração a Nossa Senhora Aparecida ajuda a alcançar uma graça urgente
-
Padre Agenor espera milhares de fiéis em festa de Nossa Senhora Aparecida: “Experiência com Deus”
-
Festividades de Nossa Senhora Aparecida agitam Catedral de Brasília; veja programação
-
História de Nossa Senhora Aparecida será contada em filme brasileiro
A programação deste sábado (11/10) começou com o Jubileu da Juventude e dos Crismandos, às 15h, seguido de uma procissão pela Esplanada, às 16h.
Às 17h, o público conferiu o show de Junho Chu, e, às 18h, ocorreu o momento “Diz aí Dom Paulo e Dom Denilson”. Após um intervalo, a programação retomou às 21h30 com o show da Comunidade Colo de Deus, seguido de adoração e bênção com o Santíssimo, às 22h30.
O evento será encerrado neste domingo (12/10) com uma série de atividades, incluindo a 1ª Corrida e Caminhada da Padroeira e o show da cantora Laura Viana.