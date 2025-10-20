Festival Coisa de Negro: diversidade e arte negra ganham espaço em Rio Branco

Rio Branco vai receber o Festival Coisa de Negro, um evento que promete destacar e celebrar a cultura afro-brasileira no Acre. A festa acontecerá no dia 08 de novembro, a partir das 18h, no espaço O Casarão.
O festival vai além da música, oferecendo uma verdadeira imersão cultural. A abertura dos portões, às 18h, dá início a uma feira cultural com comidas e bebidas típicas, além de atividades que valorizam as raízes africanas e a produção artística local.
A programação da noite inicia com o set do DJ Morane, às 18h30, seguido pelo contagiante grupo Afoxé Omo Aladê, às 19h30. O ponto alto será o Show Coisa de Negro, às 20h, com o anfitrião Guta Rio e Banda, acompanhado de convidados especiais como o grupo de Capoeira Angola Paraguaçu AC e o rapper Spartakus MC. A noite segue com o ritmo do Maracatu Pé Rachado, às 21h30, e encerra com o show de Alagbê Okan, às 22h.
Segundo o organizador Guta Rio, o festival desempenha um papel importante para a sociedade acreana: “O Festival Coisa de Negro nasce com o papel fundamental de difundir a cultura Afro-brasileira no Estado do Acre. É uma festa para toda a população acreana se sentir em casa e conhecer um pouco mais dos grupos culturais, artistas e empreendedores da nossa região.”
Os ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo telefone (68) 99250-5967, e o ponto de venda físico é na Pão de Queijo – Matriz. O festival representa uma oportunidade única para celebrar a diversidade e a riqueza da cultura negra no estado.