Festival da Macaxeira encerra edição 2025 no Horto Florestal; GALERIA DE FOTOS

O Festival da Macaxeira chegou ao fim neste domingo (5), após três dias de programação no Horto Florestal, em Rio Branco. O evento reuniu concursos culturais, competições gastronômicas, negócios e lazer para as famílias da capital.

A abertura ocorreu na sexta-feira (3), com a escolha da Rainha da Produção. No sábado (4), o destaque foi o concurso da Maior Macaxeira, que consagrou novamente José Ferreira dos Santos como bicampeão, além da realização do Miss Universe – etapa Rio Branco. Já no domingo (5), o público acompanhou o concurso gastronômico com pratos à base de macaxeira e o sorteio de uma motocicleta, que marcou o encerramento oficial do festival.

De acordo com a organização, o evento superou expectativas de público e consolidou-se como parte do calendário cultural e econômico de Rio Branco.

