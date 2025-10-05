05/10/2025
Festival da Macaxeira encerra programação com sorteio de moto POP 100 neste domingo

O Festival da Macaxeira chega ao fim neste domingo (5), no Horto Florestal, com o sorteio de uma moto POP 100, programado para às 20h. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) e o Grupo Star, responsável pela doação do veículo.

A presidente da Acisa, Patrícia Dossa, destacou a colaboração recebida e reforçou o convite para que o público participe da reta final do evento.

“Foi o nosso grande parceiro, Grupo Star, através do seu diretor, Oswaldo Dias, que nos doou essa moto. Ele é uma pessoa maravilhosa, está sempre conosco e é fã do prefeito também. Quando fomos solicitar, ele foi super prestativo e ajudou o Festival da Macaxeira doando essa moto”, afirmou.

Durante os três dias de festival, todos os visitantes receberam um cupom na entrada, que deveria ser preenchido e depositado nas urnas espalhadas pelo Horto Florestal. No sorteio final, todos os cupons serão reunidos no palco principal para a definição do vencedor.

“Às 20h nós iremos fazer o grande sorteio da moto POP 100. Ainda dá tempo de vir, participar e concorrer a esse prêmio”, completou Patrícia.

O sorteio da motocicleta marca o encerramento da programação do Festival da Macaxeira, que movimentou Rio Branco com concursos culturais, apresentações artísticas, feira gastronômica.

Veja o vídeo:

