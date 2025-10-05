05/10/2025
Festival da Macaxeira entra no calendário oficial da Prefeitura de Rio Branco, diz presidente da Acisa

Para Patrícia, as atrações fortalecem a identidade do festival

O último dia do Festival da Macaxeira, realizado no Horto Florestal, reuniu grande público e consolidou o evento como parte do calendário cultural da capital acreana. A avaliação é de Patrícia Dossa, presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), que destacou o crescimento da festa e o envolvimento da população ao longo dos três dias.

“Foi surpreendente. Até na sexta-feira, com chuva, nós tivemos um público muito bom. No sábado, lotou. E hoje também está sendo muito legal. Os concursos atraem o público, é emocionante”, afirmou.

Festival da Macaxeira no Horto Florestal/Foto: Gustavo Monteiro, ContilNet

Ao longo da programação, os visitantes acompanharam competições culturais como o concurso da Rainha da Produção, na sexta-feira (3), o desafio da Maior Macaxeira, no sábado (4), e o concurso gastronômico de pratos típicos neste domingo (5). Para Patrícia, essas atrações fortalecem a identidade do festival.

“Valorizar as pessoas que montam esses pratos, que inventam com a nossa macaxeira, é muito especial. O objetivo foi alcançado, atrair as famílias, os produtores rurais, o pessoal da economia solidária, todos que trabalham com a macaxeira. Tivemos até palestras e trouxemos produtores para participar e almoçar conosco. Isso é muito gratificante”, destacou.

Patrícia Dossa durante o concurso de comidas típicas do Festival da Macaxeira/Foto: Gustavo Monteiro, ContilNet

Segundo ela, a mudança de local não atrapalhou a participação popular. “Talvez seja um público um pouco diferente do festival do ano passado, mas todos são muito bem-vindos. A ideia do prefeito foi cumprida, que era atrair a comunidade em geral”, disse.

Com música, gastronomia e integração entre campo e cidade, o festival encerra sua edição de 2025 com a expectativa de se tornar cada vez mais tradicional. “O Festival da Macaxeira já entrou no calendário da Prefeitura de Rio Branco. Ano que vem tem mais, com certeza”, concluiu Patrícia.

Veja o vídeo:

